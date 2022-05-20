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16:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» предложил новую идею для РПЛ вместо расширения лиги

«Спартак» выступил против расширения в РПЛ и предложил изменить формат турнира.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что московский футбольный клуб выступает против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) и предлагает изменить формат турнира.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) не поддержал предложение клубов РПЛ об увеличении количества команд в турнире с 16 до 18. По действующему регламенту РПЛ покидают команды, занявшие 15-е и 16-е места, их заменяют две сильнейшие команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Клубы, которые займут 13-е и 14-е места, проводят стыковые матчи за право остаться в РПЛ с соперниками, которые завершили первенство ФНЛ на четвертой и третьей позициях.

«К концу сезона снова заговорили о расширении лиги. Считаем нужным прояснить свою позицию. Мнение “Спартака” остается неизменным — мы категорически против этого экономически не обоснованного шага. Понимаю, что вопросы экономики, возможно, волнуют только наш клуб, но расхлебывать последствия этого деструктивного решения все равно придется всем», — приводит слова Мележикова пресс-служба клуба.

Функционер отметил, что ранее компания Hypercube провела исследование, посвященное реформам в российском футболе. Помимо прочего, в нем предлагались варианты изменения формата чемпионата страны с сезона-2022/23.

«Напомним, что еще недавно голландской компанией Hypercube было проведено исследование, которое показало, что арифметическое увеличение количества участников — наихудший из возможных вариантов реформ. Мы с этим согласны. Лично для нас это не даст ничего кроме двух домашних матчей с низким интересом и двух затратных выездов. Кроме того, мораторий на вылет — это нарушение спортивного принципа. Единственные выгодоприобретатели — команды, которым грозит ФНЛ (Футбольная национальная лига)», — добавил гендиректор.

«На наш взгляд, гораздо более разумным изменением станет разделение на две восьмерки, что повысит число статусных матчей, добавит интриги и положительно отразится на коммерческих доходах в эти сложные времена. Другой вариант — Кубок лиги. А расширение только усугубит ситуацию», — заключил Мележиков.

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