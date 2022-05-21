Борьба за серебро и место в РПЛ. Чемпионат России по футболу завершится в субботу

Петербургский «Зенит» досрочно выиграл РПЛ после домашнего матча 27-го тура против московского «Локомотива» (3:1). «Динамо» и «Сочи» занимают второе и третье места в турнирной таблице чемпионата России, набрав за тур до окончания турнира по 53 очка. Бело-голубые опережают сочинцев по результатам в личных встречах — в матче первого круга «Динамо» на выезде победило «Сочи» со счетом 1:0. Чтобы опередить московскую команду, сочинцы должны выиграть с минимальным счетом.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 30, 21.05.2022, 17:00 Динамо - Сочи -

Если матч завершится вничью, то у команд сохранится одинаковое количество очков — по 54. Из-за победы в первом круге второе место займет «Динамо». При этом обе команды уже гарантировали себе призовые места, так как отрыв от идущего четвертым «Краснодара» составляет четыре очка.

Бронзовый призер чемпионата России в составе «Динамо» Игорь Семшов считает, что в предстоящем матче нет фаворита. «Не случайно команды подошли к этой игре с одинаковым количеством очков, это говорит о том, что все решится в личной встрече, — сказал Семшов ТАСС. — Немного разные составы: у “Динамо” — более молодой, только начинающий путь в большом футболе, у “Сочи” — более опытный. Поэтому здесь выйдет на первый план то, кто будет лучше готов психологически к этой игре, кто будет более заряженным, чтобы добиться нужного результата».

Игра между «Динамо» и «Сочи» состоится на «ВТБ-Арене» в Москве. Ее обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым, его помощниками станут Игорь Демешко и Рустам Мухтаров. Резервным арбитром назначен Антон Фролов. За систему видеоассистента рефери будут отвечать Иван Сиденков и Егор Болховитин.

«Динамо» и «Сочи» проведут шестой официальный матч друг с другом, в активе команд по две победы, один раз встреча завершалась вничью. В последней игре в Москве со счетом 3:1 выиграли бело-голубые. «Сочи» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд (четыре победы и три ничьи), «Динамо» в последний раз проиграло 6 мая самарским «Крыльям Советов» (2:5) в матче 28-го тура РПЛ.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 30, 21.05.2022, 17:00 Арсенал Т - Урал -

Развязка в нижней части таблицы

В матче 29-го тура РПЛ тульский «Арсенал» на выезде проиграл «Уфе» (1:2) и потерял шансы на сохранение прописки в турнире на следующий сезон. Подопечные Миодрага Божовича за тур до окончания чемпионата занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. В игре заключительного тура «Арсенал» дома сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Согласно регламенту РПЛ, в турнире выступают 16 клубов, две худшие команды по итогам сезона напрямую вылетают в первый дивизион Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1). Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют стыковые матчи с четвертой и третьей командами ФНЛ-1. После 37 туров московское «Торпедо» с 74 очками лидирует в таблице ФНЛ-1, «Оренбург» с 73 очками идет вторым, воронежский «Факел» (71) и «СКА-Хабаровск» (65) располагаются на третьей и четвертой строчках соответственно.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 30, 21.05.2022, 17:00 Рубин - Уфа -

В другой встрече дня «Уфа» на выезде сыграет с «Рубином», матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 29 матчах, «Уфа» с 27 очками располагается на 15-й позиции. Вторая команда, которая покинет состав участников РПЛ в следующем сезоне, определится именно в этом матче, так как «Уфа» и «Рубин» одновременно не смогут опередить располагающиеся выше подмосковные «Химки» (29), «Урал» (30) и «Нижний Новгород» (30).

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не считает матч с «Рубином» самым важным в истории клуба. «Помимо [Александра] Беленова у нас все в строю, на решающий матч всегда особый настрой у обеих команд, другого быть не может, — сказал Газизов ТАСС. — В таких встречах статистика не работает, это отдельно взятая игра, на первый план выходят желание, физическая готовность и психология. Я бы не сказал, что матч с “Рубином” является самым важным в истории “Уфы”, но в этом чемпионате это самая важная игра».

Матч первой части сезона между командами завершился со счетом 1:1. «Рубин» подходит к заключительной игре с серией из трех матчей из побед, казанская команда уступила «Уралу» (0:3), московскому «Локомотиву» (0:1) и «Сочи» (0:6). «Уфа» имеет серию из трех встреч без поражений, уфимская команда сыграла вничью с «Химками» (1:1) и «Ростовом» (0:0), а также победила «Арсенал» (2:1).

Изменения в первой шестерке и зоне стыковых матчей

Также в субботу пройдут матчи «Краснодар» — «Ахмат», «Крылья Советов» — «Локомотив» и ЦСКА — «Ростов». «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков, далее идут ЦСКА (47) и «Локомотив» (45). 2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне, Россию должны были представить пять команд. «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Сочи» 13 мая объявили о том, что оспорят в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение от еврокубков. Все обратившиеся клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 30, 21.05.2022, 17:00 Химки - Спартак -

Грозненский «Ахмат» (41 очко), самарские «Крылья Советов» (41) и «Ростов» (38) занимают седьмое, восьмое и девятое места соответственно. Эти клубы, как и московский «Спартак» (38 очков, 10-е место) уже точно не попадут в зону стыковых матчей. Красно-белые в случае победы над «Химками» и потери очков «Ростовом», а также поражений «Ахмата» и «Крыльев Советов» могут подняться на седьмое место в турнирной таблице, так как обойдут грозненскую и самарскую команды по результатам в личных встречах.

Не до конца решена судьба зоны стыковых матчей. В заключительном туре «Нижний Новгород» (30 очков, 11-е место) сыграет дома с «Зенитом», «Урал» (30; 12) на выезде встретится с «Арсеналом», «Химки» (29; 13) на своем поле примут «Спартак».