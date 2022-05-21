Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу
Россиянин в 29 матчах забил 19 мячей.
Россиянин в 29 матчах забил 19 мячей.
КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22. Форвард забил 19 мячей в 29 матчах.
Агаларову 21 год, он впервые стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ. Нападающий выступает за «Уфу» с 2020 года, в 2021 году Агаларов выступал за астраханский «Волгарь» в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) на правах аренды.
«Уфа» в заключительном туре победила казанский «Рубин» и заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 30 матчах, клуб сыграет в стыковых играх против «Оренбурга» за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.
В прошлом сезоне лучшим бомбардиром стал нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба с 20 голами в 27 матчах. В истории чемпионатов России чаще всех лучшим бомбардиром сезона становился Олег Веретенников из волгоградского «Ротора» — три раза. По два раза самыми результативными игроками чемпионата становились Дмитрий Кириченко (ЦСКА, «Москва»), Роман Павлюченко, Веллитон (оба — «Спартак»), Сейду Думбия (ЦСКА), Федор Смолов («Краснодар») и Дмитрий Лоськов («Локомотив»). Наибольшее количество голов в истории РПЛ в сезоне из 30 туров на счету Веллитона — 21.