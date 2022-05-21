Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22. Форвард забил 19 мячей в 29 матчах.

Агаларову 21 год, он впервые стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ. Нападающий выступает за «Уфу» с 2020 года, в 2021 году Агаларов выступал за астраханский «Волгарь» в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) на правах аренды.

«Уфа» в заключительном туре победила казанский «Рубин» и заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 30 матчах, клуб сыграет в стыковых играх против «Оренбурга» за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.