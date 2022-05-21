«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» на выезде

Единственный гол в матче на 52-й минуте забил полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов.

«Локомотив» набрал 48 очков и финишировал в чемпионате России на шестом месте. «Крылья Советов» с 41 очком остаются на восьмой позиции.