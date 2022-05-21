«Краснодар» на 90+2-й минуте вырвал ничью у «Ахмата» и финишировал четвертым в РПЛ

Команды сыграли вничью — 1:1.

В добавленное к первому тайму время нападающий грозненцев Идрис Умаев имел возможность вывести свою команду вперёд с пенальти, но не сумел реализовать 11-метровый. На 67-й минуте забил другой форвард «Ахмата» — Мохамед Конате. На 90+2-й минуте счёт сравнял полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогали ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).