Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Верона
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Клермон Фут
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
18:30
Валенсия
Сельта
20
Футбол. Зарубежный
18:15
Дженоа
Болонья
01
Футбол. Премьер-лига
17:00
Арсенал Т
Урал
12
Футбол. Премьер-лига
17:00
Динамо
Сочи
15
Футбол. Премьер-лига
17:00
Краснодар
Ахмат
11
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
Локомотив
01
Футбол. Премьер-лига
17:00
Нижний Новгород
Зенит
10
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
Уфа
12
Футбол. Премьер-лига
17:00
Химки
Спартак
21
Футбол. Премьер-лига
17:00
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Первый дивизион
15:00
Балтика
Факел
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Оренбург
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Велес
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимп-Долгопрудный
Нефтехимик
24
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
КАМАЗ
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Торпедо
Кубань
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Ротор
13
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Металлург Лп
22
Футбол. Первый дивизион
12:00
Краснодар-2
Спартак-2
13
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Акрон
03
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17:00
Арсенал Т
Урал
12
17:00
Динамо
Сочи
15
17:00
Краснодар
Ахмат
11
17:00
Крылья Советов
Локомотив
01
17:00
Нижний Новгород
Зенит
10
17:00
Рубин
Уфа
12
17:00
Химки
Спартак
21
17:00
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» на 90+2-й минуте вырвал ничью у «Ахмата» и финишировал четвертым в РПЛ

Сегодня, 21 мая, на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» принимал «Ахмат».

Краснодар
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Команды сыграли вничью — 1:1.

В добавленное к первому тайму время нападающий грозненцев Идрис Умаев имел возможность вывести свою команду вперёд с пенальти, но не сумел реализовать 11-метровый. На 67-й минуте забил другой форвард «Ахмата» — Мохамед Конате. На 90+2-й минуте счёт сравнял полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогали ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).

«Краснодар» набрал 50 очков в 30 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (42) — на седьмом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Читайте также
Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:0
Ахмат
 Самые горячие фото. Что выкладывают спортсменки у себя в соц сетях
Первый скандал на ЧМ! Чехи выгнали игрока из сборной из-за поведения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь