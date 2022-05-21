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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» разгромно обыграл «Динамо» и завоевал серебряные медали РПЛ

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи».

Сочи
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Источник: РИА "Новости"

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

Счёт в матче открыло «Динамо» — автоголом отметился хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа. Но мяч в свои ворота не деморализовал сочинцев. Вскоре команда Федотова сравняла счёт усилиями Артура Юсупова. Позже дубль оформил Матео Кассьерра. А Кристиан Нобоа реабилитировался за автогол, забив мяч «в раздевалку». На перерыв команды ушли при счёте 4:1.

Во втором тайме «Динамо» осталось в меньшинстве — красную карточку получил Даниил Лесовой. На 68-й минуте Матео Кассьерра оформил хет-трик, укрепив и без того огромное преимущество гостей. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу «Сочи».

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Динамо
1:5
Первый тайм: 1:4
Сочи
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