«Сочи» разгромно обыграл «Динамо» и завоевал серебряные медали РПЛ

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

Счёт в матче открыло «Динамо» — автоголом отметился хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа. Но мяч в свои ворота не деморализовал сочинцев. Вскоре команда Федотова сравняла счёт усилиями Артура Юсупова. Позже дубль оформил Матео Кассьерра. А Кристиан Нобоа реабилитировался за автогол, забив мяч «в раздевалку». На перерыв команды ушли при счёте 4:1.