ЦСКА разгромил «Ростов» благодаря голу и передаче Фернандеса в последнем матче за клуб

Хозяева одержали победу — 4:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На четвёртой минуте забил защитник ЦСКА Марио Фернандес, ему ассистировал Иван Обляков. На 10-й минуте взятием ворот отметился полузащитник хозяев Жан-Филипп Гбамен, голевой пас отдал Марио Фернандес.

На 52-й минуте хавбек ЦСКА Иван Обляков довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте отличился защитник Игорь Дивеев.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).