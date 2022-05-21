«Урал» обыграл «Арсенал» и сохранил прописку в РПЛ

Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой «Урала» со счётом 2:1.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

«Урал» открыл счёт в матче на 31-й минуте, забил Рафал Аугустыняк, реализовав пенальти. В эпизоде с назначением 11-метрового был удалён игрок «Арсенала» Евгений Марков, который выбил мяч с ленточки ворот руками.

На 33-й минуте «Урал» удвоил преимущество, гол забил Даниэль Мишкич. «Арсенал» отыграл один гол на 42-й минуте игры.