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20:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» повторил худший результат в РПЛ

21 мая «Спартак» проиграл «Химкам» (1:2) в матче 30-го тура Тинькофф чемпионата России и повторил свой худший в истории результат выступления в РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Красно-белые завершили текущий сезон на 10-м месте.

По итогу сезона в 2003 году красно-белые расположись на 10-й строчке. Главным тренером «Спартака» тогда был Олег Романцев.

29 мая «Спартак» сыграет с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Лужники», начало в 17.00 мск.

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