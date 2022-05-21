Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Бордо
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Клермон Фут
Лион
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Монако
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Ренн
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
Труа
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Метц
40
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Ницца
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Эмполи
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Верона
32
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Ювентус
10
Футбол. Зарубежный
18:30
Валенсия
Сельта
20
Футбол. Зарубежный
18:15
Дженоа
Болонья
01
Футбол. Премьер-лига
17:00
Арсенал Т
Урал
12
Футбол. Премьер-лига
17:00
Динамо
Сочи
15
Футбол. Премьер-лига
17:00
Краснодар
Ахмат
11
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
Локомотив
01
Футбол. Премьер-лига
17:00
Нижний Новгород
Зенит
10
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
Уфа
12
Футбол. Премьер-лига
17:00
Химки
Спартак
21
Футбол. Премьер-лига
17:00
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Первый дивизион
15:00
Балтика
Факел
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Оренбург
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Велес
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимп-Долгопрудный
Нефтехимик
24
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
КАМАЗ
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Торпедо
Кубань
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Ротор
13
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Металлург Лп
22
Футбол. Первый дивизион
12:00
Краснодар-2
Спартак-2
13
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Акрон
03
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17:00
Арсенал Т
Урал
12
17:00
Динамо
Сочи
15
17:00
Краснодар
Ахмат
11
17:00
Крылья Советов
Локомотив
01
17:00
Нижний Новгород
Зенит
10
17:00
Рубин
Уфа
12
17:00
Химки
Спартак
21
17:00
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Дзюбы — ноль ударов за 90 минут. Это его последний матч за «Зенит»?

В матче с «Нижним Новгородом» форвард сине-бело-голубых не забил, а его команда уступила.

Нижний Новгород
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Будущее Артема Дзюбы — одна из главных интриг только что стартовавшего межсезонья. Его контракт с «Зенитом» истекает, опция автоматического продления активирована не будет, так что он уже формально открыт для предложений.

Конечно, новое предложение может поступить и от сине-бело-голубых, поэтому безапелляционно утверждать о неминуемом уходе Дзюбы точно нельзя. Но форвард не молодеет: ему летом исполнится 34 года, а в таком возрасте большинству футболистов дают контракты на ухудшенных условиях.

«Црвена Звезда», «Фенербахче», другой российский клуб — слухов вокруг Артема много. И сам Дзюба до сих пор не знает, где продолжит карьеру. Вполне вероятно, что в том же «Зените».

Если Дзюба останется, то наверняка будет часто выходить на поле со скамейки запасных. Он уже весной превратился в резервиста: нападающий «Зенита» после зимней паузы пять раз в РПЛ выходил на поле на замену и шесть раз — с первых минут.

Шестой матч в стартовом составе — как раз с «Нижним Новгородом». Велика вероятность, что и этот матч Дзюба начал бы в запасе, если бы в отпуск не улетели все пять бразильцев. Юри Алберто по ходу весны вытеснил Артема из основы и сыгрался с другим форвардом-новичком Иваном Сергеевым.

В Нижнем Новгороде Дзюба имел шанс вновь доказать болельщикам, Семаку и самому себе, что он все еще голоден до голов и мотивирован. Год назад в похожей ситуации Дзюба оформил покер, когда в 30-м туре «Зенит» играл с «Тамбовом». Правда, там Артему нужно было забить четыре, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ, а тут Гамид Агаларов уже был недосягаем.

Может быть, яркий перформанс даже повлиял бы на новый контракт Артема. Но мы этого уже не узнаем. Дзюба хоть и вышел на матч с капитанской повязкой, но не был похож на лидера «Зенита». Если Сергеев и Мостовой постоянно опускались вглубь для поиска передачи, то Дзюба в большинстве случаев стоял с поднятой рукой рядом с Гоцуком и просил передачу. Причем не имело значения, кто конкретно из партнеров в этот момент находился с мячом: Дзюба, например, часто просил Алипа вырезать ему длинный пас, будто казахский защитник — Ярослав Ракицкий. Но он не Ракицкий, так что Дзюба остался без лонгболлов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Иногда длинные передачи форвард «Зенита» все-таки получал, но скидки были некачественными — не всегда в этом была вина Дзюбы, часто он просто получал плохие подачи. В целом даже этот усеченный состав «Зенита» играл едва ли на четверть от своих возможностей. Естественно, из-за этого страдала и атака. В первом тайме ее вообще не было видно, а во втором, когда «Нижний» опустился глубоко в оборону, ударов стало больше, но они ни к чему не приводили.

Дзюба отыграл 90 минут, но за них ни разу не пробил по воротам. Даже по меркам текущего сезона, в котором Артем не блистал, это был посредственный матч. Осталось понять, был ли он последним для Дзюбы в футболке «Зенита».

А «Нижний» воспользовался слабостью чемпиона в последнем туре и уберегся от стыковых матчей.

Читайте также
Нижний Новгород
1:0
Первый тайм: 1:0
Зенит
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь