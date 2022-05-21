Тренер «Уфы» потерял сознание после победы над «Рубином»

Как сообщил пресс-атташе уфимцев Сергей Тыртышный, специалист потерял сознание. Сам Стукалов на пресс-конференции признался, что ему стало лучше в раздевалке.

«На поле от эмоций резко заболела голова. Но сейчас все хорошо, не переживайте», — отметил Стукалов.

Напомним, что благодаря победе «Уфа» добилась права сыграть в стыковых матчах за право остаться в Премьер-лиге. В то же время «Рубин» вылетел в первый дивизион.