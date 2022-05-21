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21:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ядерный финиш РПЛ! Слуцкий вылетел в ФНЛ в драматичной концовке, «Сочи» забрал серебро у «Динамо»

Все итоги.

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Источник: Спорт-Экспресс

У «Сочи» — серебро. Это лучший результат в истории клуба

«Динамо» идеально начало матч, в котором команду устраивала ничья: Нобоа забил в свои, а через пару минут Фомин попал в крестовину. Но «Сочи» не развалился, моментально включился в игру и к перерыву смял конкурента за серебро: Юсупов разрядил пушку, Кассьерра вонзил дубль, а Нобоа исправился за автогол.

Во втором тайме интригу прикончил Лесовой (влетел в ахилл Ангбану шипами и оставил команду в меньшинстве), а Кассьерра добил «Динамо» — 5:1.

Финал Кубка остается последним шансом завершить турбулентный сезон яркой вспышкой: зимой от бело-голубых ждали чемпионской битвы с «Зенитом», но «Динамо» не удержало даже второе место.

«Сочи» — в большом порядке. Команда Федотова — главное открытие года в РПЛ.

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Дзагоев и Фернандес трогательно попрощались с ЦСКА

На «ВЭБ Арене» провожали легенд. Алан Дзагоев свой последний матч в ЦСКА провел на фанатской трибуне. А Марио Фернандес вывел команду с капитанской повязкой (это инициатива Игоря Акинфеева) и зажигал на поле: забил «Ростову», ассистировал Гбамену, который тоже покидает Москву, и обнялся с Валерием Карпиным прямо во время матча.

В прошлом туре ЦСКА выбыл из борьбы за медали, но на финише разгромил «Ростов» (4:0), прервал неудачную серию и финишировал пятым.

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«Химки» обыграли «Спартак», но не избежали стыков

Тренд на голы в прощальных матчах поддержал Жиго: защитник тоже вывел команду с капитанской повязкой и отличился через 6 минут после Марио. Правда, «Спартаку» это не помогло: «Химки», которые сражались за сохранение места в премьер-лиге, еще до перерыва оформили камбэк (гол Глушакова «Спартаку» — особое событие) и удержали победу.

Но все равно сыграют в стыках — подняться выше не позволили «Нижний Новгород» (Александр Кержаков обыграл немотивированный «Зенит») и «Урал», который уверенно справился с «Арсеналом» и остался 12-м.

«Химки» же поборются за место в РПЛ с хабаровским СКА — бывшим клубом Сергея Юрана.

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Драма года: «Рубин» вылетел в ФНЛ, «Уфа» — в стыках

Мы ждали огненной развязки сезона в Казани, но битва «Рубина» и «Уфы» превзошла все ожидания. Чтобы спасти кошмарный сезон, игроки и тренерский штаб Леонида Слуцкого оплатили болельщикам билеты и обеспечили рекордную посещаемость за несколько лет. С мощнейшей поддержкой «Рубин» выдал мощное начало и забил в первом тайме, отметив гол селфи в стиле Франческо Тотти.

Но дальше началась драма.

«Уфа» сравняла в начале второго тайма, но счет 1:1 устраивал «Рубин». А на 90-й минуте вышла вперед! Дилиан Ортис выскочил один на один и отправил скамейку запасных в экстаз. Началось добавленное время — казанцы рванули вперед всей командой, включая вратаря… и заработали пенальти!

Арбитр Сергей Иванов, против работы которого были обе команды, тщательно изучал повторы у монитора, разглядел фол Урунова и показал на точку. Пенальти снова взялся исполнять Лисакович, в телефоне которого уже было победное фото из первого тайма, — и на этот раз промахнулся!

«Уфа» побеждает в эпичном матче, цепляется за РПЛ и теперь готовится к стыкам с «Оренбургом». А матч в Казани войдет в историю как один из самых драматичных моментов нашего футбола.

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Остальные итоги огненной концовки сезона — коротко:

  • «Краснодар» пропустил от «Ахмата» в середине второго тайма (а мог и раньше — Агкацев потащил пенальти), но выцарапал ничью на 92-й минуте благодаря Сперцяну и закончил четвертым.
  • «Локомотив» справился с «Крыльями» на легендарном стадионе «Металлург», но остался шестым.

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