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21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Лисакович сделал селфи после гола, а потом смазал решающий пенальти. Вообразил себя Тотти?

Мог спасти «Рубин» от вылета, а в итоге опозорился. Интересно, фотографию-то выложит?

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Источник: ФК "Рубин"

Ключевая фигура матча «Рубин» — «Уфа» — Виталий Лисакович. Нападающий забил первый гол, реализовав пенальти. И смазал удар с 11 метров в самой концовке. Но одну деталь все обсуждают даже после матча. И это не качество ударов нападающего.

Всё дело в том, что после первого гола Лисакович побежал к скамейке запасных, ему дали телефон и он вместе с партнёрами сделал селфи. Удивительная история, которая, казалось, осталась где-то в 2015-м, когда Франческо Тотти осуществлял подобное на Олимпийском стадионе. Слишком разные поводы.

По непонятным причинам Виталий решил обратиться к традициям. Это странно и потому, что «Рубин» к тому моменту вёл только 1:0. И до победы ещё было очень и очень далеко.

И если после первого тайма Лисакович уходил в раздевалку как герой, то через час ситуация была другой. Он пробил в штангу в самой концовке и убил шансы «Рубина» на спасение. А тема селфи стала одной из обсуждаемых в соцсетях и на телевидении после игры. Высказался на этот счёт и Александр Мостовой в беседе с «Чемпионатом».

«Конечно, “Рубин” — позорники. Я год назад говорил, что “Рубин” и Слуцкий — это безобразие. Человека изо всех команд выгоняют, а “Рубин” его к себе берёт и что-то там кричат. Ладно бы он спокойно там сидел, так Слуцкий после поражений всех обвиняет, а про него — ни слова. Интересно, сейчас Слуцкий найдёт в себе мужество сказать: “Уберите меня”? Пенальти такой себе был, ну, а Лисакович пусть и дальше селфи делает».

Вряд ли теперь Лисакович ещё хоть раз решит сфотографироваться по ходу матча.

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1:2
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