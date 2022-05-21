Главная сенсация России! «Сочи» заткнул скептиков и кое в чем даже сильнее «Зенита»
Вторая по силе команда страны.
Вторая по силе команда страны.
В последнем туре сезона 2021/22 «Сочи» разгромил «Динамо» в Москве со счетом 5:1 и закончил чемпионат на втором месте в турнирной таблице. Еще до начала сезона «Сочи» котировали как крепкого середняка лиги — теперь же это один из лидеров российского футбола. А ведь этот клуб в нынешнем виде был создан лишь в 2018 году, а в РПЛ дебютировал в 2019. В чем феномен успеха? Сейчас объясним.
Голые цифры по итогам сезона, которые доказывают, что «Сочи» именно заработал второе место, а не заскочил на него благодаря везению или стечению обстоятельств:
Но главная звезда этой команды — ее главный тренер.
Федотова от большинства российских тренеров отличают два фактора. Первый — шикарная тактическая подкованность. Глубину мысли тренера видно в его интервью, в которых он разбирает не только игру «Сочи», но и работу лучших европейских тренеров в топ-клубах. Многие идеи он заимствует оттуда. Второй момент — умение подстроиться под текущий состав и адаптировать игру, чтобы извлечь максимум из каждого игрока.
Разберем на примере нападающего. В конце позапрошлого сезона, когда команду пополнил Кокорин, «Сочи» стал куда больше строить быстрые комбинации у чужой штрафной. Высокий игровой интеллект Александра и его умные открывания позволяли «Сочи» разыгрывать этот козырь. В итоге только вернувшийся после тюрьмы Александр оформил 7+3 за 10 матчей и спровоцировал метание перчатками между «Спартаком» и «Зенитом».
В сезоне 2020/21 все по-другому. Федотов делал ставку на форварда совсем другого типа — Заболотного. Антона много критикуют из-за его техники и низкой результативности, но Федотов грамотно играл на его сильных качествах: умении побороться на втором этаже и сделать скидку партнеру (процент выигранных единоборств в атаке в том сезоне у Заболотного был даже выше, чем у Дзюбы — 49%, лучший показатель среди форвардов).
В завершившемся сезоне пришлось снова все менять — Заболотный ушел, а на его место пришел менее габаритный, но более быстрый и пластичный Кассьерра. «Сочи» начал строить атаки по-новому — больше проникающих передач, меньше выходов из обороны через верховые передачи (маркер — Матео второй в РПЛ по числу попаданий в офсайд). И вот Кассьерра завершает дебютный сезон в России на втором месте в бомбардирской гонке (14 голов в 22 матчах).
Та же история с обороной. Мало кто заметил, что «Сочи» за год полностью обновил защитную тройку — Мевлю, Новосельцева и Миладиновича заменили Родригао, Дркушич и Терехов. И переход этот произошел максимально безболезненно — редкий случай, когда речь идет о центральных защитниках.
Ну и пришлось адаптироваться к новому статусу — в этом сезоне никто не воспринимал «Сочи» как проходную команду.
«К нам по-другому стали относиться соперники, — подтверждал Федотов в интервью Sport24. — Если раньше мы чаще использовали пространство за спиной противника, то теперь нам больше приходится играть в позиционном нападении, что довольно непросто. Тем не менее, в большинстве матчей мы с этим вопросом справлялись. Доля позиционных атак в нашей игре возросла».
Сложно сказать, продолжит ли Федотов развивать свой проект в «Сочи» или сорвется в команду с более широким спектром возможностей. Одно можно сказать наверняка — тренер с такими талантами точно не затеряется в российском футболе.