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23:11 (мск), источник: Sport24

Главная сенсация России! «Сочи» заткнул скептиков и кое в чем даже сильнее «Зенита»

Вторая по силе команда страны.

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Источник: РИА "Новости"

В последнем туре сезона 2021/22 «Сочи» разгромил «Динамо» в Москве со счетом 5:1 и закончил чемпионат на втором месте в турнирной таблице. Еще до начала сезона «Сочи» котировали как крепкого середняка лиги — теперь же это один из лидеров российского футбола. А ведь этот клуб в нынешнем виде был создан лишь в 2018 году, а в РПЛ дебютировал в 2019. В чем феномен успеха? Сейчас объясним.

Почему второе место «Сочи» — не случайность

Голые цифры по итогам сезона, которые доказывают, что «Сочи» именно заработал второе место, а не заскочил на него благодаря везению или стечению обстоятельств:

  • «Сочи» — второй после «Зенита» по числу голов, xG (ожидаемых голов) и NPxG (ожидаемых голов без учета пенальти)
  • Второй по разнице забитых и пропущенных мячей (+20)
  • Второй после «Зенита» по ожидаемым очкам — 55,3 (на три больше, чем у занявшего третье место «Динамо»)
  • Второй после «Зенита» по длительности голевых атак и числу передач в голевых атаках — признак команды с сильным позиционным футболом
  • Первые в лиге по среднему числу передач в штрафную (40, даже больше, чем у «Зенита»), по ключевым передачам — делят первое место с «Зенитом» (16)
  • «Сочи» — на последнем месте по среднему числу обводок за игру. Учитывая высокий процент владения мячом, это показатель того, что команда доводит мяч до ворот за счет комбинаций и позиционных атак, а не благодаря индивидуальным навыкам отдельных исполнителей.

Источник: РИА "Новости"

Главные звезды

  • Кристиан Нобоа — один из самых недооцененных игроков РПЛ. 3 в РПЛ по числу ассистов, в топ 10 по количеству участий в голевых атаках. Первый по числу передач в штрафную. Нобоа уже 37, но за счет интеллекта и нестандартных решений он всё ещё один из самых острых полузащитников лиги
  • Матео Кассьерра — главный бомбардир команды. Второй в гонке бомбардиров и по системе гол+пас. Неожиданно быстро адаптировался и начал давать результат в России. Эффектная точка в сезоне — хет-трик плюс ассист в последнем туре с «Динамо»
  • Артур Юсупов — универсал, способный сыграть как центрального полузащитника, так и нападающего поддержки. В топ-20 по гол+пас, связующее звено команды
  • Родригао — столп в центре обороны. Бразилец — лидер РПЛ по числу единоборств, перехватам и возвратам мяча. Помимо прочего, круто начинает атаки первым пасом
  • Ибрагим Цаллагов — пахарь, проделывающий невероятный объем работы в центре поля. При Федотове сильно прокачался в понимании игры и атакующих действиях. Второй в лиге по числу подборов, в топ-20 по ключевым передачам
  • Сергей Терехов — начал показывать лучший футбол в карьере после 30 и получил дебютный вызов в сборную России. Хорош как в роли латераля, так и крайнего центрального.

Но главная звезда этой команды — ее главный тренер.

Источник: РИА "Новости"

В чем секрет Федотова

Федотова от большинства российских тренеров отличают два фактора. Первый — шикарная тактическая подкованность. Глубину мысли тренера видно в его интервью, в которых он разбирает не только игру «Сочи», но и работу лучших европейских тренеров в топ-клубах. Многие идеи он заимствует оттуда. Второй момент — умение подстроиться под текущий состав и адаптировать игру, чтобы извлечь максимум из каждого игрока.

Разберем на примере нападающего. В конце позапрошлого сезона, когда команду пополнил Кокорин, «Сочи» стал куда больше строить быстрые комбинации у чужой штрафной. Высокий игровой интеллект Александра и его умные открывания позволяли «Сочи» разыгрывать этот козырь. В итоге только вернувшийся после тюрьмы Александр оформил 7+3 за 10 матчей и спровоцировал метание перчатками между «Спартаком» и «Зенитом».

Источник: РИА "Новости"

В сезоне 2020/21 все по-другому. Федотов делал ставку на форварда совсем другого типа — Заболотного. Антона много критикуют из-за его техники и низкой результативности, но Федотов грамотно играл на его сильных качествах: умении побороться на втором этаже и сделать скидку партнеру (процент выигранных единоборств в атаке в том сезоне у Заболотного был даже выше, чем у Дзюбы — 49%, лучший показатель среди форвардов).

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В завершившемся сезоне пришлось снова все менять — Заболотный ушел, а на его место пришел менее габаритный, но более быстрый и пластичный Кассьерра. «Сочи» начал строить атаки по-новому — больше проникающих передач, меньше выходов из обороны через верховые передачи (маркер — Матео второй в РПЛ по числу попаданий в офсайд). И вот Кассьерра завершает дебютный сезон в России на втором месте в бомбардирской гонке (14 голов в 22 матчах).

Та же история с обороной. Мало кто заметил, что «Сочи» за год полностью обновил защитную тройку — Мевлю, Новосельцева и Миладиновича заменили Родригао, Дркушич и Терехов. И переход этот произошел максимально безболезненно — редкий случай, когда речь идет о центральных защитниках.

Ну и пришлось адаптироваться к новому статусу — в этом сезоне никто не воспринимал «Сочи» как проходную команду.

«К нам по-другому стали относиться соперники, — подтверждал Федотов в интервью Sport24. — Если раньше мы чаще использовали пространство за спиной противника, то теперь нам больше приходится играть в позиционном нападении, что довольно непросто. Тем не менее, в большинстве матчей мы с этим вопросом справлялись. Доля позиционных атак в нашей игре возросла».

Сложно сказать, продолжит ли Федотов развивать свой проект в «Сочи» или сорвется в команду с более широким спектром возможностей. Одно можно сказать наверняка — тренер с такими талантами точно не затеряется в российском футболе.

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