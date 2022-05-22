Первое серебро «Сочи» и трагедия «Рубина». Итоги 30-го тура Российской премьер-лиги

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сезон-2021/22 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился в субботу восемью матчами 30-го тура. В этот день «Сочи» на выезде победил московское «Динамо» и стал вторым в турнирной таблице чемпионата России, а казанский «Рубин» дома уступил «Уфе» и стал второй командой, которая покинет состав участников РПЛ в следующем сезоне.

Большое внимание в субботу было приковано к матчу между «Динамо» и «Сочи», в котором решалась судьба серебряных и бронзовых медалей РПЛ. Бело-голубым было достаточно не проиграть, ведь обе команды имели одинаковое количество очков (53), а московская команда была выше конкурента в турнирной таблице за счет лучшего результата в личной встрече в первом круге чемпионата. «Динамо» первым открыло счет в матче, на восьмой минуте гол забил Даниил Фомин. Однако после этого последовали пять безответных голов «Сочи», у команды голами отметились Артур Юсупов (27-я минута), Матео Кассьерра (33, 40, 68) и Кристиан Нобоа (45+2, с пенальти). На 57-й минуте с поля был удален полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой.

После матча состоялась церемония вручения медалей «Сочи» и «Динамо», в которой приняли участие президент РПЛ Ашот Хачатурянц и генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев. Затем состоялся небольшой концерт, на «ВТБ-Арене» выступили народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко, а также Люся Чеботина. Хачатурянц после награждения отметил в разговоре с журналистами, что сезон, по его мнению, завершился хорошо. «Прекрасная игра [»Динамо«- “Сочи”], поздравили команды», — сказал он.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров остался доволен третьим местом в РПЛ, но отметил, что хотел бы завоевать серебряные медали. «Но это тоже хороший результат для “Динамо”, сложно складывалась сегодняшняя игра, может, не хватило эмоций, — сказал Пивоваров журналистам. — Цели на следующий сезон будем обсуждать по итогам сезона. Я думаю, что попадание в тройку для “Динамо” является большим успехом». Пивоваров также отметил, что теперь для «Динамо» вдвойне важно выиграть у московского «Спартака» в финале Бетсити — Кубка России, который состоится 29 мая в «Лужниках» и начнется в 17:00 мск.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 30, 21.05.2022, 17:00 Динамо 1 Сочи 5

Президент «Сочи» Борис Ротенберг считает, что сплоченность тренерского состава, технического персонала и болельщиков помогли клубу завоевать серебряные медали в РПЛ. «Красивая победа над “Динамо”, показательная в плане подготовки спортсменов, хладнокровия, — сказал Ротенберг журналистам. — Все играло роль, естественно, результат дал о себе знать, второе место — высокая награда». Он также считает, что «Сочи» удастся договориться с главным тренером Владимиром Федотовым о продлении контракта, которые истекает 30 июня 2022 года.

«Сочи» набрал 56 очков в 30 матчах и занял второе место в турнирной таблице РПЛ, впервые в истории став призером чемпионата России. Сочинская команда выступает в РПЛ с 2019 года, в прошлом сезоне сочинцы заняли пятое место, в позапрошлом — 12-е. «Динамо» с 53 очками стало третьим и впервые с 2008 года выиграло медали первенства страны, бело-голубые в пятый раз стало бронзовым призером чемпионата России. Петербургский «Зенит» досрочно выиграл РПЛ после домашнего матча 27-го тура против московского «Локомотива» (3:1).

ЦСКА попрощался с Дзагоевым и Фернандесом

Марио Фернандес | Источник: РИА "Новости"

В другом матче дня ЦСКА дома победил «Ростов» (4:0). 18 мая пресс-служба армейцев объявила о том, что защитник команды Марио Фернандес приостановит карьеру, в пятницу стало известно об уходе из клуба полузащитника Алана Дзагоева. На игре с «Ростовом» Дзагоев посетил фанатскую трибуну ЦСКА, на которой пел вместе с болельщиками, а Фернандеса назначили капитаном команды, он также забил один из мячей. После этой встречи для футболистов устроили церемонию прощания.

Фернандесу 31 год, он выступает за ЦСКА с лета 2012 года, за московский клуб он провел 329 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 46 результативных передач. В составе ЦСКА защитник трижды становился чемпионом России, дважды побеждал в Суперкубке России и один раз завоевал кубок страны. Дзагоеву 31 год, он выступал за ЦСКА с 2008 года, в составе армейцев полузащитник провел 397 матчей, в которых забил 77 голов. Дзагоев трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2015), а также по четыре раза выигрывал Кубок России (2008, 2009, 2011, 2013) и суперкубок страны (2009, 2013, 2014, 2018).

17 мая газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ попросил руководство клуба освободить его от занимаемой должности по окончании сезона. Березуцкий в субботу заявил журналистам, что вопрос о его будущем ЦСКА будет решен в ближайшее время. Он также считает, что ЦСКА должен был занять третье место в таблице РПЛ по итогам прошедшего сезона.

Также в субботу московский «Локомотив» на выезде победил самарские «Крылья Советов» (1:0), а «Краснодар» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 1:1. 19 мая пресс-служба «Краснодара» сообщила, что защитник Александр Мартынович, полузащитник Юрий Газинский и голкипер Евгений Городов покинут команду по окончании сезона. В «Краснодаре» выстригли на газоне футболки с номерами Газинского, Мартыновича и Городова.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 30, 21.05.2022, 17:00 ЦСКА 4 Ростов 0

Мартыновичу 34 года, он выступает за «Краснодар» с 2010 года, в составе команды белорусский защитник провел 268 матчей и забил шесть голов. Газинскому 36 лет, он выступает за краснодарский клуб с 2013 года, проведя 281 матч и забив 14 мячей. Оба футболиста трижды становились бронзовыми призерами чемпионата России и один раз — финалистами кубка страны. Городову 36 лет, вратарь представлял «Краснодар» с 2020 года, ранее он играл в составе краснодарцев с 2011 по 2013 год.

В последнем туре «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив» боролись за 4−6 места в турнирной таблице РПЛ. По итогам субботних матчей «Краснодар» с 50 очками остался на четвертой позиции, опередив ЦСКА (50) по результатам личных встреч, шестое место занял «Локомотив» (48). «Ахмат» (42), «Крылья Советов» (41), «Ростов» (38) заняли седьмое, восьмое и девятое места соответственно.

Драматичная развязка татаро-башкирского дерби

Одним из двух матчей, результат которых был максимально важен для итоговой турнирной таблицы чемпионата России, стала встреча 14-й и 15-й команд лиги — казанского «Рубина» и «Уфы». Встречу на построенной к чемпионату мира 2018 года «Ак Барс Арене» в Казани посетили 25 142 зрителя. Расклад перед этой игрой был прост — для попадания в стыки за право остаться в РПЛ гостям была нужна только победа, тогда как хозяев поля устраивала и ничья.

«Рубин» открыл счет в матче на 37-й минуте — пенальти реализовал Виталий Лисакович. «Уфа» усилиями Владислава Камилова сравняла счет на 54-й минуте. К основному времени матча главный арбитр встречи Сергей Иванов добавил четыре минуты, на первой из которых Дилан Ортис вывел гостей вперед. Эпизод несколько минут просматривался системой видеоассистента рефери (VAR), после чего гол был засчитан. На девятой добавленной минуте полузащитник «Уфы» Остон Урунов нарушил правила в своей штрафной — этот момент также несколько минут рассматривался судьями на VAR, после чего был назначил пенальти, который на 13-й добавленной минуте не реализовал Лисакович.

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции рассказал журналистам о состоянии после победы над «Рубином». «В раздевалке мне уже хорошо стало, а на поле — сложно передать, — сказал он. — Сложные эмоции получили, плохо стало от переживаний, давление поднялось, сознание не терял».

«Наша команда заслуженно победила, вы не вспомните моментов у наших ворот. Мы делали все правильно, эмоции сегодня зашкаливают», — добавил главный тренер уфимцев.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 30, 21.05.2022, 17:00 Рубин 1 Уфа 2

Главный тренер вылетевшего в первый дивизион первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) «Рубина» Леонид Слуцкий после игры поблагодарил болельщиков казанской команды. «Если бы не они, не было бы такой драматичной концовки, спасибо им, что гнали до последней секунды. Надеюсь, вы не будете меня мучить вопросами», — сказал наставник казанцев, после чего покинул зал для пресс-конференций.

Генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов после игры в разговоре с журналистами раскритиковал судейство в матче против «Рубина». «Это беспредел, в таких условиях было тяжело играть. Я благодарен команде, благодарен главному тренеру и его штабу, что мы выдержали такое давление. Наверное, то, что сегодня происходило на поле, достойно экранизации для очень серьезного фильма, такое не придумать», — заявил он после игры.

Первое поражение чемпиона

Петербургский «Зенит» завоевал чемпионский титул еще в конце апреля благодаря осечке «Динамо» в матче с «Уралом» (2:3) и собственной домашней победе над «Локомотивом» (3:1). После этого сине-бело-голубые переиграли «Химки» (1:0) и ушли от поражения в игре со «Спартаком» (1:1) благодаря голу с пенальти в компенсированное ко второму тайму время. В 30-м туре петербуржцы, которые не решали никаких турнирных задач, со счетом 0:1 в гостях уступили «Нижнему Новгороду». Эта победа помогла нижегородцам завершить дебютный сезон в РПЛ на 11-м месте.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции раскритиковал игру своей команды в атаке в первом тайме. «У своих ворот допустили ошибку, которая, к сожалению, привела к пенальти. Первый тайм не очень, второй тайм понравился», — сказал он. Специалист отметил, что с точки зрения мотивации матч был очень важен для соперника, и заявил, что единственное, чего не хватило «Зениту», — это забитых мячей.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков, большую часть карьеры игрока проведший в «Зените», назвал победу своей команды заслуженной, отметив вклад тренерского, административного и медицинского штабов, а также руководства клуба во главе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. «Сегодня была фантастическая атмосфера, я думаю, что благодаря этому в том числе ребята сегодня достали все свои резервы — и физические, и моральные, благодаря которым они сегодня показали очень хорошую игру с чемпионом. И мы не делаем никакие ссылки на то, кто играл у них, это все игроки сборных своих стран. Поэтому это огромная заслуга болельщиков, что они дали дополнительные силы и эмоции ребятам», — сказал главный тренер нижегородцев, поблагодарив всех причастных за то, что его дебют в РПЛ в новом качестве получился таким, какой он есть.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 30, 21.05.2022, 17:00 Нижний Новгород 1 Зенит 0

В другом матче дня досрочно завершивший сезон на последнем месте в турнирной таблице РПЛ тульский «Арсенал» дома потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:2. Гости благодаря этой победе завершили чемпионат на 12-м месте, избежав необходимости принимать участие в стыковых матчах за право остаться в элите российского футбола. Они обеспечили себе положительный результат благодаря двум подряд точным ударам, авторами которых стали Рафал Аугустыняк (31) и Даниел Мишкич (33). На это перед перерывом туляки смогли ответить одним голом Максима Кайнова (42).

«Сезон был неоднозначный, — сказал ТАСС после завершения матча в Туле президент “Урала” Григорий Иванов. — Мы играли не очень хорошо. Начали плохо, потом выправились, затем опять начался спад. Концовку хорошо провели, и я рад, что в такой сложный период мы сумели остаться в РПЛ».

Повторение антирекорда «Спартака»

«Спартак» в заключительном матче чемпионата на выезде проиграл подмосковным «Химкам» (1:2). На гол защитника красно-белых Самуэля Жиго (11), для которого эта игра в РПЛ стала последней перед переходом во французский «Марсель», хозяева поля ответили точными ударами бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова (39, с пенальти) и Кирилла Боженова (44). Проиграв в 30-м туре, спартаковцы завершили сезон на 10-м месте. Этот итоговый результат является повторением худшего выступления команды в чемпионате России; до этого красно-белые становились десятыми в сезоне-2003.

«Мы неплохо начали матч: забили быстрый гол, все складывалось нормально, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер “Спартака” Паоло Ваноли, слова которого приводит пресс-служба клуба. — Но уже не в первый раз потеряли концентрацию, дважды пропустили. Должны были действовать лучше, особенно в завершении. “Спартак” занял 10-е место: это недопустимо низкая строчка для такого клуба, но подобное должно стать для нас уроком на будущее».

Итальянский специалист заявил, что после завершения чемпионата России «Спартак» должен сосредоточиться на предстоящем финале Кубка России, в котором красно-белые 29 мая сыграют с московским «Динамо». «Надеюсь, история повторится», — сказал Ваноли в ответ на замечание о том, что в последний раз «Спартак» становился 10-м в чемпионате и выигрывал Кубок России в 2003 году.

Главный тренер «Химок» Сергей Юран после игры заявил, что команда имела представление о том, за счет чего может обыграть «Спартак». «К сожалению, я две игры был не на скамейке (из-за дисквалификации, наложенной Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС — прим. ТАСС). Думаю, мы бы и в стыки не попали. В любом случае, двоякие чувства — я играл в “Спартаке”, вроде радоваться нельзя. Но я просто доволен за своих парней — за команду “Химки”, просто потому что они могут», — сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба подмосковного клуба.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 30, 21.05.2022, 17:00 Химки 2 Спартак 1

«Заслуженные три очка, — сказал ТАСС член наблюдательного совета подмосковных “Химок” Роман Терюшков. — К нашему сожалению, “Нижний Новгород” и “Урал”, свои матчи выиграли, обыграв “Зенит” и “Арсенал”. Будем готовиться к стыковым матчам, если вдруг не будет изменений в регламенте РПЛ».