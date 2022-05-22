От бана УЕФА сильнее всех страдает «Сочи». Федотов создал топ-клуб

«Сочи» совершенно не смутил быстрый гол «Динамо». За последние 20 минут первого тайма гости отгрузили четыре мяча в ворота Игоря Лещука и лишили хозяев шанса на второе место. И в этом вся команда Владимира Федотова, которая за последние два года превратилась из провинциального клуба в настоящий гранд российского футбола.

Авторский стиль Федотова

Федотов принял «Сочи», когда клуб просто тонул, набрав лишь три очка за последние восемь туров в чемпионате России. После смены тренера южане потерпели лишь одно поражение уже в следующих восьми играх. Сезон-2019/20 команда закончила на 12-м месте, после чего клуб постепенно начал свое превращение в очень мощный и крепкий коллектив.

В первом же полном сезоне Федотов сделал упор на налаживание обороны. Несмотря на отсутствие громких имен в оборонительной линии, ему это удалось. В том розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» стал второй командой по числу пропущенных мячей, меньше было только у «Зенита». Забивали они тоже прилично, наколотив ворота соперников 49 мячей.

«Сочи» местами напоминал «Рубин» Курбана Бердыева, который надежно играл сзади и резво огрызался на контратаках, где чаще всего выходило на первый план мастерство исполнителей в атаке. Федотов поднял команду на пятое место, впервые выведя ее в еврокубки. Но клубу явно не хватало стабильности и опыта.

Южный клуб мог оступиться в игре с аутсайдером, а через неделю обыграть один из российских грандов. Итогом относительной молодости и неопытности команды стал вылет от «Партизана» в квалификации Лиги Конференций. То поражение стало отправной точкой для превращения команды в топ-клуб.

Уже в этом сезоне у «Сочи» стало гораздо меньше ошибок в играх с командами из второй восьмерки, а на матчи с лидерами российского футбола банда Федотова стала выходить без страха. Команда словно заматерела и перестала кого-либо бояться. Она стала единственной, кто смог набрать четыре очка в играх с чемпионом, прервав бесконечные разговоры о фарм-клубе «Зенита».

«Сочи» не смутила ни полная фанатов «Динамо» «ВТБ Арена», ни быстрый гол, ни звездные болельщики в VIP-ложе. Гости знали, что им делать, спокойно гнули свою линию, что и привело к разгрому хозяев.

Без Лиги чемпионов

Отстранение наших команд от еврокубков, кажется, больше всего ударит как раз по «Сочи». Только вдумайтесь, если не брать в расчет бан от УЕФА, то Федотов вывел в Лигу чемпионов клуб, который существует всего четыре года. Но этого так и не случится из-за нефутбольных событий.

Сейчас кажется, что «Сочи» реально мог бы пошуметь в еврокубках. Команда уже заматерела, чтобы не бояться того же «Партизана» и показывать свой футбол, не отталкиваясь от соперника.

Участие в Лиге чемпионов точно заставило бы иностранцев остаться в команде. Разве Матео Кассьерра или Кристиан Нобоа упустили бы шанс пошуметь в этом турнире? Вряд ли. Теперь же иностранцам может просто не хватить мотивации, чтобы остаться в России.