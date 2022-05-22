«Слуцкий обделался, это факт». Быстров раскритиковал тренера после вылета «Рубина» в ФНЛ

Для того, чтобы избежать вылета в ФНЛ, «Рубину» было достаточно не проиграть «Уфе» в заключительном туре, но это задача оказалась для казанцев непосильной: матч завершился победой «Уфы» со счетом 2:1. Победный гол гости забили на 90-й минуте. В добавленные минуты «Рубин» получил право на пенальти, но не реализовал его.

«Главное, что “Рубин” начал тонуть в этом болоте, и не нашлось ни лидеров, ни дядьки, который был бы готов, скрипя зубами, вытащить команду. Слуцкий оказался к этому не готов. Да все хорошо, когда с тебя не требуют результата, все мы довольны, можем заниматься, чем хотим. Как только они окунулись туда, все… Вы говорите, что Слуцкий — хороший тренер, но игры не нашлось.



Как не странно об этом говорить, но сегодня фаворитом матча была “Уфа”. Слуцкий обделался, это факт», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».