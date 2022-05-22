Артем Дзюба объявил об уходе из «Зенита»

ТАСС, 22 мая. Нападающий Артем Дзюба покинул петербургский футбольный клуб «Зенит». Об этом игрок сообщил в видеоролике, который выложил в воскресенье в своем Telegram-канале.

В видеоролике Дзюба одет в костюм Дэдпула — персонажа комиксов издания Marvel («Марвел»). В этом костюме нападающий вышел на церемонию награждения «Зенита» золотыми медалями Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21.

«Большое спасибо и привет всем моим партнерам, — сказал Дзюба. — Без них мне не удалось бы достичь таких больших и малых высот. Спасибо всему персоналу и тренерам, спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс, надеюсь, я не подвел вас. Спасибо всем недоброжелателям за “комплименты”, вы постоянно давали силы и заставляли обгонять вас на виражах, но без вас было бы скучно».

«Спасибо Санкт-Петербургу, я правда полюбил этот город, он навсегда “застрял” в моем сердце. Теперь пора двигаться дальше, супергероя ждут новые приключения», — добавил футболист.

Пресс-служба «Зенита» позже подтвердила уход футболиста из клуба и поблагодарила его за годы, проведенные в Санкт-Петербурге.

Достижения Дзюбы.

Дзюбе 33 года, он выступал за «Зенит» с 2015 года, в составе команды нападающий провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 голевых передач. Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита», лидером по этому показателю является Александр Кержаков (163 гола). С «Зенитом» Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны.

Нападающий является воспитанником московского «Спартака», за который выступал с 2006 по 2015 год и с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России. С 2009 по 2010 год и с 2013 по 2015 год Дзюба выступал на правах аренды за томскую «Томь» и «Ростов» соответственно. Вместе с «Ростовом» он выиграл Кубок России. В 2018 году нападающий на правах аренды выступал за тульский «Арсенал».

За сборную России Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 голевых передач. По количеству мячей форвард делит первое место в истории национальной команды с Александром Кержаковым. Последний матч в составе сборной он провел в июне 2021 года на чемпионате Европы против команды Дании (1:4). На домашнем чемпионате мира 2018 года Дзюба забил три гола и отдал две голевые передачи, игрок отличился в матчах группового этапа против команд Саудовской Аравии (5:0), Египта (3:1) и в игре ⅛ финала против сборной Испании (1:1, 5:4 по пенальти).