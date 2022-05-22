Джордан Ларссон хочет разорвать контракт со «Спартаком»

Ларссон весной воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил до лета свой контракт со «Спартаком», после чего перешел в АИК. 1 июля он должен вернуться в расположение «красно-белых».

«Я должен вернуться в Россию 1 июля. Возможно, что получится сделать что-то другое. Или ФИФА сделает что-то подобное, что было весной, то мы решим ситуацию позже. С контрактом все сложно, но я не хочу возвращаться, если ситуация на Украине не изменится», — приводит слова Ларссона Aftonbladet.

«У меня сейчас нет диалога с клубом. Переговоры ведет мой агент, он обо всем позаботится. Есть ли желание расторгнуть контракт? Именно об этом я и хочу поговорить с моим агентом, если это возможно. Я знаю, что бывают ситуации, когда футболист хочет выйти из игры, но клуб говорит, что он обязан вернуться. Все зависит от того, что именно указано в моем контракте», — добавил форвард.