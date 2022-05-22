Джордан Ларссон хочет разорвать контракт со «Спартаком»

Ларссон весной воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил до лета свой контракт со «Спартаком», после чего перешел в АИК. 1 июля он должен вернуться в расположение «красно-белых».
«Я должен вернуться в Россию 1 июля. Возможно, что получится сделать что-то другое. Или ФИФА сделает что-то подобное, что было весной, то мы решим ситуацию позже. С контрактом все сложно, но я не хочу возвращаться, если ситуация на Украине не изменится», — приводит слова Ларссона Aftonbladet.
«У меня сейчас нет диалога с клубом. Переговоры ведет мой агент, он обо всем позаботится. Есть ли желание расторгнуть контракт? Именно об этом я и хочу поговорить с моим агентом, если это возможно. Я знаю, что бывают ситуации, когда футболист хочет выйти из игры, но клуб говорит, что он обязан вернуться. Все зависит от того, что именно указано в моем контракте», — добавил форвард.
Ларссон перешел в «Спартак» летом 2019 года и стал в составе «красно-белых» серебряным призером чемпионата России в сезоне-2020/21. Всего за «Спартак» 24-летний нападающий провел 83 матча, забив 27 мячей и отдав 9 голевых передач. В сезоне-2020/21 он был лучшим бомбардиром команды (15 голов в РПЛ), а также получил приз лучшему футболисту «Спартака» по версии болельщиков. В завершившемся сезоне он провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил два мяча.