Ненависть за большие деньги: почему Дзюба не стал легендой «Зенита»

Форвард сыграл на опережение, выложив сцену прощания с бывшими одноклубниками. Эпатажный футболист предстал в костюме героя американской черной комедии Дэдпула. Клубу в лице пресс-службы ничего не оставалось, как поблагодарить Артема за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и общие победы. Пиар-менеджеры «Зенита» хорошо изучили культовый российский сериал и реплику Штирлица о том, что запоминается последняя фраза.

За «Зенит» Дзюба сыграл 249 матчей, забил 108 голов, четырежды выигрывал «золото» чемпионата России и установил множество рекордов. При этом не только не стал любимцем питерских болельщиков, но и постоянно подвергался обструкциям со стороны фанатского виража. На последнем домашнем матче нынешнего сезона против «Химок» питерские болельщики просто освистали Дзюбу и спели такое, что нельзя воспроизвести посредством печатного слова. В Москве на «дерби двух столиц» к зенитовскому хору присоединились болельщики «Спартака».

Только в нынешнем «Зените» заботятся об имидже клуба. Было сделано все, чтобы избежать утечки информации. На заключительную игру в Нижнем Новгороде Дзюба вывел питерскую команду с капитанской повязкой. Хотя фанаты не воспринимали бомбардира в качестве вожака. И не из-за его спартаковского прошлого. Для Питера своими стали и Сергей Семак, и Анатолий Тимощук, и Данни, которым были устроены трогательные проводы. Португальца чествовали даже на одной из площадей в центре города.

Дзюба за семь лет, проведенных в северной столице, своим для питерцев так и не стал. Как отметил один из фанатских лидеров, он любил себя в «Зените», а не «Зенит» в себе. Очень показательным в этом плане был выход Артема на чествование клуба после завоеванного в прошлом году чемпионства в костюме супергероя. Артем заметно выделялся на фоне одноклубников в одинаковых золотых футболках.

Из «Спартака» он уходил со скандалом. После интервью, которое Артем дал, еще находясь в рядах «красно-белых», его оштрафовали на месячную зарплату. Владелец «Спартака» Леонид Федун очень мягко высказал все, что он думает о перебежчике и вложенных в его воспитание средствах. Впрочем, футболист деньги отсудил, но на благотворительность их не перечислил.

Мотивы трансфера Дзюба особо не скрывал. В северной столице его зарплата составляла 3,3 миллиона евро за сезон против 1,2 миллиона в «Спартаке». Ни один российский клуб, естественно, не обнародует зарплатную ведомость, но в эпоху интернета и Заремы Салиховой скрывать их не удается. Первый контракт Дзюбы с «Зенитом» был подписан на пять лет. В питерской команде тогда играли Халк и Аксель Витсель. В такой компании Дзюбе забивать было комфортно.

Проблемы начались осенью 2017-го, когда «Зенит» возглавил Роберто Манчини. Итальянский специалист строил игру в атаке через быстрых крайних нападающих. Под Дзюбу нужно было перестраивать всю тактику, а Артем своих лучших качеств в тот момент не демонстрировал. Менеджмент питерского клуба, уже не веривший, что Дзюба заиграет, как при Халке с Витселем, прорабатывал вариант обмена самого высокооплачиваемого нападающего на Федора Смолова, выступавшего тогда за «Краснодар».

В качестве главного аргумента приводилась необходимость наиграть связку форвардов для сборной на чемпионат мира — 2018. Вето наложил Сергей Галицкий. Как практически все футбольные специалисты, босс «Краснодара» считал Смолова более вариативным игроком, чем Дзюба. Позиции выступавшего за «Зенит» Александра Кокорина в сборной вообще считались незыблемыми. В результате Артема отдали в аренду в тульский «Арсенал».

А затем над головой Дзюбы сошлись все звезды. Получил травму, оставившую его за бортом чемпионата мира, Кокорин. В матче открытия против сборной Саудовской Аравии не пошла игра у Смолова, а вышедший на замену Артем первым касанием отправил мяч в ворота. После этого он уже стал твердым игроком основы команды, заслужившей звание «чемпионов наших сердец». Выход в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира был признан выдающимся достижением, а футболисты — героями. На приеме у Владимира Путина именно Дзюба от имени команды обратился к президенту РФ, посоветовав переключиться с Ночной хоккейной лиги на футбол.

После завершения чемпионата мира звезды над головой Дзюбы не разошлись. Возглавивший «Зенит» Семак вернул его из аренды. В матче Лиги Европы он решил поберечь лидера атак и не взял Артема на матч в Минск, завершившийся разгромом питерцев. После 0:4 отыграться в еврокубках удавалось до этого только «Барселоне» в памятной встрече на «Камп Ноу». В Питере игра проходила при пустых трибунах (так «Зенит» был наказан за расистские выходки болельщиков в предыдущем розыгрыше еврокубков), и никто не верил, что удастся пройти во второй круг. И тут вышел Дзюба, оформил хет-трик — и питерцы вышли в следующий круг, разгромив минчан в овертайме — 8:1.

Форвард продолжал феерить, и в Питере даже заговорили о «дзюбозависимости» команды Семака. Как раньше ставили диагноз зависимости от Халка, а еще раньше — от Аршавина. Хотя главный тренер команды старался разнообразить арсенал действий Артема в атаке. В последние сезоны Дзюба часто умело ассистировал партнерам, в чем ранее замечен не был. В июле 2020 года Артем подписал новый контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».

Если верить осведомленным источникам, новое трудовое соглашение предусматривало зарплату в 3,7 миллиона евро за сезон. Руководство клуба в лице Александра Медведева не подтверждало, но и не отрицало этой информации. Президент клуба лишь уточнил, что по новому контракту зарплата состояла из двух частей, базовой и бонусной. Не подтверждалась, но и не опровергалась информация о том, что контракт автоматически пролонгируется на третий сезон, если Дзюба проведет 70 процентов игрового времени во всех матчах.

Именно этим объясняли отсутствие форварда в стартовом составе во многих матчах или его ранние замены, а то и вовсе непопадание в заявку со ссылкой на травмы, которые чудесным образом исцелялись к следующей игре. Дзюба, который привык, что он главная фигура в атаке «Зенита», без восторга воспринимал свою новую роль. Только никаких утечек негативной информации в клубе не допускали. Хватало знаменитого видео, память о котором останется с Артемом на всю оставшуюся жизнь.

После того, как Сердара Азмуна заменил в атакующей линии Юри Алберто, в бразильскую игру Дзюба вписывался далеко не всегда. И на удивление гораздо лучше в нее вписывался новичок питерского клуба Иван Сергеев. В этой ситуации пытаться удержать форварда, которому в августе исполнится 34, не было никакого резона. Тем более с учетом репутации Дзюбы и «любви» к нему со стороны болельщиков, с которыми в Питере все-таки считаются. Переговоры о продлении контракта с возможным пересмотром условий закончились, по нашим данным, уже несколько недель назад. Вот только прощание прошло все-таки по сценарию Дэдпула, а не Александра Ивановича Медведева.

Есть ли у Дзюбы варианты продолжения карьеры? Интерес со стороны сербской «Црвены Звезды», которую спонсирует «Газпром», вызывает большие сомнения. Если «простой болельщик» Алексей Борисович Миллер (именно так позиционирует себя глава «Газпрома») не дал «добро» на удовлетворение финансовых запросов Артема в Санкт-Петербурге, то в Белграде вряд ли даст. Потянуть же зарплату российского бомбардира за счет внутренних сербских резервов крайне сложно.

«Фенербахче», пожалуй, сможет, но турецкий клуб проявлял интерес к Дзюбе еще после ЧМ-2018. Тогда Артем даже рассматривать предложение не стал. Соглашался не меньше, чем на Английскую премьер-лигу, но подвели, по его собственному признанию, агенты. Не смогли провести на должном уровне переговоры в Лондоне. Хотя официальных агентов у Артема никогда не было, все финансовые аспекты контрактов всегда согласовывал его отец, Сергей Дзюба. Наверняка и сейчас подыскивает варианты.

Хотя в РПЛ найти их будет очень сложно. Пожалуй, только «Сочи», где перезапустил карьеру после «Зенита» Антон Заболотный, форвард такого же плана. Конечно, сенсацией стало бы возвращение Дзюбы в «Спартак». Не верится? Хорошо знающий нашего героя тренер Валерий Непомнящий (Дзюба играл у него в «Томи», когда был отдан в аренду «Спартаком») очень точно сформулировал главную особенность Артема:

«Этому футболисту требуется, с одной стороны, постоянный вызов, необходимость кому-то что-то доказывать, а с другой — спокойствие и понимание того, что он игрок основного состава».

С вызовами в «Спартаке» проблем не будет. Как и с «горячим» приемом со стороны фанатов. Хотя не факт, что нынешний Дзюба выиграет конкуренцию за место в основе у Александра Соболева и Шамара Николсона. Да и о доверии со стороны главного тренера говорить сложно. Нужно еще понять, кто им будет.