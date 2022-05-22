ЦСКА обыграл «Зенит» и приблизился к победе в Единой лиге ВТБ
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА удвоили преимущество в серии против петербургского «Зенита» в финале плей-офф Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА удвоили преимущество в серии против петербургского «Зенита» в финале плей-офф Единой лиги ВТБ.
Второй матч противостояния, прошедший в Москве в воскресенье, завершился победой армейцев со счетом 82:73 (22:17, 19:18, 25:12, 16:26).
Матч на арене «Мегаспорт» посетил российский хоккеист Александр Овечкин, капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА, третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Санкт-Петербурге 25 и 27 мая.