ЦСКА обыграл «Зенит» и приблизился к победе в Единой лиге ВТБ

Второй матч противостояния, прошедший в Москве в воскресенье, завершился победой армейцев со счетом 82:73 (22:17, 19:18, 25:12, 16:26).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА, третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Санкт-Петербурге 25 и 27 мая.