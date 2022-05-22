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18:13 (мск), источник: ТАСС

Слуцкий не примет участия в пресс-конференции «Рубина» по итогам сезона

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий пропустит пресс-конференцию по итогам сезона-2021/22, в котором команда вылетела из Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Рубин» 21 мая в 30-м туре чемпионата России в Казани проиграл «Уфе» (1:2) и завершил сезон на 15-м месте. Таким образом, клуб из столицы Татарстана вылетел из премьер-лиги, в которой выступал с 2003 года.

На следующий день после завершения чемпионата России пресс-служба «Рубина» объявила о том, что 23 мая в конференц-зале «Ак Барс Арены» состоится пресс-конференция генерального директора футбольного клуба «Рубин» Рустема Сайманова. На запрос ТАСС в клубе ответили, что участие Слуцкого в мероприятии «не планировалось изначально».

Слуцкому 51 год, он занял пост главного тренера «Рубина» в декабре 2019 года. В сезоне-2019/20 казанцы заняли десятое место в чемпионате России, в сезоне-2020/21 они стали четвертыми, завоевав право выступить в новом еврокубковом турнире — Лиге конференций. Летом прошлого года команда в третьем квалификационном раунде по сумме двух матчей проиграла польскому «Ракуву» (0:0, 0:1 — в дополнительное время).

До «Рубина» Слуцкий тренировал элистинский «Уралан», «Москву», самарские «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». Вместе с ЦСКА он трижды стал чемпионом России, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России. С августа 2015 года по июнь 2016 года занимал пост главного тренера сборной России; при нем команда вышла на чемпионат Европы во Франции, но заняла последнее место в группе с командами Уэльса, Англии и Словакии.

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