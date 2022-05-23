Катастрофа «Динамо» в обороне — пропустили 17 голов в 5 последних матчах. Есть три причины

Две трети сезона «Динамо» Сандро Шварца оценивали как конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство. Но на финальном отрезке команда просто развалилась. Началось падение с апрельского матча с ЦСКА, проигранного 0:1. В оставшихся четырех турах «Динамо» лишь раз сыграло вничью (3:3 с «Локомотивом») и три раза проиграло с общим счетом 5:13. Катастрофа, которая может продолжиться и в финале БЕТСИТИ Кубка России.

Чем объяснить дикий провал в обороне? К зимней паузе «Динамо» допустило у своих ворот 18,2 xGA (ожидаемые пропущенные голы), меньше было только у «Зенита». Тогда казалось, что команда Шварца — одна из самых сбалансированных в лиге. Есть несколько объяснений.

Потеря ключевого защитника

После 24 февраля украинец Иван Ордец приостановил контракт с «Динамо» и вряд ли еще когда-нибудь сыграет в РПЛ. Этот центральный защитник составлял взаимодополняющую связку в центре обороны с Фабианом Бальбуэной.

Парагваец играл роль мощного центрдефа, отвечающего за борьбу на втором этаже, более мобильный Ордец страховал при контратаках соперника. Важная роль в системе защиты «Динамо», которое играет с высокой линией обороны.

Место ушедшего Ордеца занял Роман Евгеньев, габаритный, но не скоростной защитник. В ротацию попал и 20-летний Саба Сазонов, первую часть сезона проведший во второй команде. «Динамо» сохранило свою структуру с мощным прессингом, но из-за отсутствия быстрого страхующего стало более уязвимым для быстрых атак. Плюс в основе начали выходить молодые защитники.

Пример проблемы недостатка скорости — победный гол Эджуке в матче, с которого началось падение «Динамо».

Еще один пример банального заброса за спину медленным игрокам защиты при высокой линии обороны.

Интересный момент — «Динамо» не допускало какого-то катастрофического числа моментов у своих ворот. Седьмое место по ожидаемым голам (13,3 xGA) — результат хуже, чем в первой части сезона, но и не сказать что катастрофический. «Динамо» на весеннем отрезке пропустило на 7,8 голов больше ожидаемого, самый высокий показатель в лиге. Так что дело в том числе и в невезении.

Проблема — в переходе из атаки в оборону, о чем говорил Сандро Шварц. «Динамо» играет в вертикальный футбол, в котором важно вовремя включать прессинг и грамотно перестраиваться после потеря мяча. Ввиду отсутствия скоростного и опытного Ордеца такие эпизоды стали куда чаще приводить к забитым мячам.

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Молодость

На эту тему Шварц говорил совсем недавно: «Надо понимать, что у нас молодая команда и подобные кратковременные ухудшения результатов иногда могут происходить как часть процесса развития и роста команды».

Это еще одно объяснение детских ошибок «Динамо» в обороне. Молодые команды часто нестабильны и после уверенных серий могут поплыть после одной неудачи. Спад в организации в первую очередь бьет по позиционной обороне. Банальный пример — Фомин вместо того, чтобы выдвинуться на Нобоа самостоятельно, рукой показывает партнеру закрыть Ангбана за своей спиной. Но этого не происходит — полузащитник «Сочи» получает мяч и наносит удар, который приведет к отскоку и голу Кассьерры.

Еще один пример неорганизованности, потери концентрации и отсутствия скорости в одном флаконе.

Плохо работает и подстраховка правого фланга. Раньше здесь Ордец страховал Гильермо Варелу, частенько допускающего забросы себе за спину. Без надежного страхующего проблема вылезла наружу.

Общекомандные процессы

Вместе с Ордецом «Динамо» покинул и его соотечественник Андрей Воронин, человек, отвечавший за связь тренерского штаба с командой. Вероятно, мысли о будущем отвлекают и Сандро Шварца, оказавшегося в подвешенном состоянии. Эти факторы вкупе с вышеперечисленными пунктами лишь усугубляют ситуацию.

— Мы действительно много пропускаем, потому что не играли достаточно компактно, агрессивно и храбро, — резюмирует Шварц. — Наша задача проанализировать это и подойти с выводами к матчу против «Спартака».