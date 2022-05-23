В футбольном клубе «Урал» не рассматривают вариант увольнения главного тренера Шалимова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на данный момент не планирует менять главного тренера команды. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

С августа 2021 года команду тренирует Игорь Шалимов. Контракт со специалистом был подписан на два года.

«Продление контракта с тренером Шалимовым зависит от того, как он будет работать, какой результат будет показывать, какие задачи будет выполнять, — сказал Иванов. — Но сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера».