В футбольном клубе «Урал» не рассматривают вариант увольнения главного тренера Шалимова
Президент клуба отметил, что продление контракта с тренером будет зависеть от показанных результатов в следующем сезоне.
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Президент клуба отметил, что продление контракта с тренером будет зависеть от показанных результатов в следующем сезоне.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на данный момент не планирует менять главного тренера команды. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.
С августа 2021 года команду тренирует Игорь Шалимов. Контракт со специалистом был подписан на два года.
«Продление контракта с тренером Шалимовым зависит от того, как он будет работать, какой результат будет показывать, какие задачи будет выполнять, — сказал Иванов. — Но сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера».
В завершившемся сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» занял 12-е место.