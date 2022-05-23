Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.05
Осасуна
Мальорка
02
Футбол. Зарубежный
22.05
Салернитана
Удинезе
04
Футбол. Зарубежный
22.05
Венеция
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
22.05
Севилья
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Барселона
Вильярреал
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:23 (мск), источник: ТАСС

В футбольном клубе «Урал» не рассматривают вариант увольнения главного тренера Шалимова

Президент клуба отметил, что продление контракта с тренером будет зависеть от показанных результатов в следующем сезоне.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на данный момент не планирует менять главного тренера команды. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

С августа 2021 года команду тренирует Игорь Шалимов. Контракт со специалистом был подписан на два года.

«Продление контракта с тренером Шалимовым зависит от того, как он будет работать, какой результат будет показывать, какие задачи будет выполнять, — сказал Иванов. — Но сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера».

В завершившемся сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» занял 12-е место.

Читайте также
Арсенал Т
1:2
Первый тайм: 1:2
Урал
 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь