Слуцкий продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба «Рубин»

КАЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубиин» Леонид Слуцкий продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом журналистам в понедельник заявил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

«Слуцкий продолжит работу с “Рубином”, — заявил Сайманов. — Я никогда не считал, что есть какие-то косвенные признаки его неудовлетворительной работы. Это наш правильный выбор, Слуцкий — высококвалифицированный специалист, нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенциям тренера».

«Рубин» по итогам сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) занял 15-е место и вылетел в первый дивизион первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1).

На вопрос о том, обращался ли Слуцкий к руководству «Рубина» с просьбой об отставке, Сайманов ответил отрицательно: «Нет, таких обращений не было».

Слуцкому 51 год, он занял пост главного тренера «Рубина» в декабре 2019 года. В сезоне-2019/20 казанцы заняли десятое место в чемпионате России, в сезоне-2020/21 они стали четвертыми, завоевав право выступить в новом еврокубковом турнире — Лиге конференций. Летом прошлого года команда в третьем квалификационном раунде турнира по сумме двух матчей проиграла польскому «Ракуву» (0:0, 0:1 — в дополнительное время).