Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.05
Осасуна
Мальорка
02
Футбол. Зарубежный
22.05
Салернитана
Удинезе
04
Футбол. Зарубежный
22.05
Венеция
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
22.05
Севилья
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Барселона
Вильярреал
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:52 (мск), источник: ТАСС

Слуцкий продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба «Рубин»

Клуб по итогам сезона занял 15-е место в Российской премьер-лиге и лишился места в элитном дивизионе.

РубинПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубиин» Леонид Слуцкий продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом журналистам в понедельник заявил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

«Слуцкий продолжит работу с “Рубином”, — заявил Сайманов. — Я никогда не считал, что есть какие-то косвенные признаки его неудовлетворительной работы. Это наш правильный выбор, Слуцкий — высококвалифицированный специалист, нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенциям тренера».

«Рубин» по итогам сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) занял 15-е место и вылетел в первый дивизион первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1).

На вопрос о том, обращался ли Слуцкий к руководству «Рубина» с просьбой об отставке, Сайманов ответил отрицательно: «Нет, таких обращений не было».

Слуцкому 51 год, он занял пост главного тренера «Рубина» в декабре 2019 года. В сезоне-2019/20 казанцы заняли десятое место в чемпионате России, в сезоне-2020/21 они стали четвертыми, завоевав право выступить в новом еврокубковом турнире — Лиге конференций. Летом прошлого года команда в третьем квалификационном раунде турнира по сумме двух матчей проиграла польскому «Ракуву» (0:0, 0:1 — в дополнительное время).

До «Рубина» Слуцкий тренировал элистинский «Уралан», «Москву», самарские «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». Вместе с ЦСКА он трижды стал чемпионом России, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России. С августа 2015 года по июнь 2016-го занимал пост главного тренера сборной России. При нем команда вышла на чемпионат Европы во Франции, но заняла последнее место в группе с командами Уэльса, Англии и Словакии.

 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь