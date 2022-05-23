«Рубин» ожидает решения РФС по поводу моратория на вылет

«Все думали, что нужно ввести мораторий на вылет. 10 клубов за и 5 — против моратория. У меня есть презентация с цифрами, и они удивили даже руководителей клубов РПЛ. Они не понимали масштаба наших проблем.



Мы прислали письмо в лигу с предложением ввести мораторий. И на следующий день, 23 марта, был исполком. Приняли решение играть. Собрали рабочую группу для обсуждения форматов. Продолжили играть, группа работала.



19 мая мы обсуждали эту ситуацию. И теперь ждем решения РФС. Я искренне надеюсь, что решение может быть принято. Команду мы не распустили», — сказал Сайманов.