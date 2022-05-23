Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.05
Осасуна
Мальорка
02
Футбол. Зарубежный
22.05
Салернитана
Удинезе
04
Футбол. Зарубежный
22.05
Венеция
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
22.05
Севилья
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Барселона
Вильярреал
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:47 (мск), источник: Sport24

«Спартак» собирается продать часть территории клубной академии под жилую застройку

Руководство «Спартака» рассматривает возможность продажи части территории клубной академии в Сокольниках под жилую застройку.

Спартак
Спартак-2Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 23 мая, «Спартак» из-за вынужденного сокращения бюджета клуба объявил о закрытии проекта «Спартак-2».

Как сообщает «Матч ТВ», решение о закрытии «Спартака-2» было принято еще в апреле. Поэтому теперь руководство «красно-белых» намерено продать часть территории академии в Сокольниках в Малом Оленьем переулке. Ожидается, что для нужд академии оставят два поля.

В академии «Спартак» имени Федора Черенкова расположены футбольный манеж, несколько полей, а также стадион, на котором проводят или проводили матчи (в том числе ФНЛ и ФНЛ-2) молодежная команда «Спартака», «Спартак-2», а также ряд других профессиональных клубов.

 «Такие доставляют только в Кремль». Бывшая жена футболиста сборной России похвасталась шикарным подарком
«Довести девушку до оргазма». Популярная русская актриса показала топ-5 поз для секса
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь