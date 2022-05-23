«Спартак» собирается продать часть территории клубной академии под жилую застройку

Как сообщает «Матч ТВ», решение о закрытии «Спартака-2» было принято еще в апреле. Поэтому теперь руководство «красно-белых» намерено продать часть территории академии в Сокольниках в Малом Оленьем переулке. Ожидается, что для нужд академии оставят два поля.

В академии «Спартак» имени Федора Черенкова расположены футбольный манеж, несколько полей, а также стадион, на котором проводят или проводили матчи (в том числе ФНЛ и ФНЛ-2) молодежная команда «Спартака», «Спартак-2», а также ряд других профессиональных клубов.