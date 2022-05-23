«Сочи» объявил об уходе Ивелина Попова

Свою карьеру 34-летний болгарин продолжит в составе софийского «Левски».

«Благодарим Ивелина за проделанную работу и желаем успехов на родине!» — написала пресс-служба «Сочи» на клубном сайте.

В нынешнем сезоне 34-летний болгарин принял участие в 19 матчах чемпионата России, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В остальных турнирах на счету полузащитника четыре матча без результативных действий.