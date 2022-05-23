Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.05
Осасуна
Мальорка
02
Футбол. Зарубежный
22.05
Салернитана
Удинезе
04
Футбол. Зарубежный
22.05
Венеция
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
22.05
Севилья
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Барселона
Вильярреал
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» объявил об уходе Ивелина Попова

Футбольный клуб «Сочи» объявил об уходе полузащитника Ивелина Попова.

Сочи
ЛевскиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Свою карьеру 34-летний болгарин продолжит в составе софийского «Левски».

«Благодарим Ивелина за проделанную работу и желаем успехов на родине!» — написала пресс-служба «Сочи» на клубном сайте.

В нынешнем сезоне 34-летний болгарин принял участие в 19 матчах чемпионата России, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В остальных турнирах на счету полузащитника четыре матча без результативных действий.

До перехода в «Сочи» Попов выступал за «Ростов», в составе которого провёл 44 матча и забил девять мячей. Ивелин перешёл в ростовскую команду в январе 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. Контракт игрока с ростовским клубом действовал до лета 2021 года.

 Самые горячие фото. Что выкладывают спортсменки у себя в соц сетях
Казахстан не хочет вылетать, напугал даже Канаду! Что творится на ЧМ-2022
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь