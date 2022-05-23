Гендиректор «Рубина»: «Краснодар» в марте инициировал прекращение чемпионата России

— 2 марта ушли [иностранные] игроки «Краснодара», все предполагали, что [будет] спортивный принцип. «Краснодар» инициировал даже прекращение чемпионата, потому что закрыли аэропорты, был перенос матча с «Локомотивом», «Урал» должен был лететь, но им звонил [гендиректор «Краснодара»] Хашиг и говорил: «Можете не лететь? Мы, наверное, снимемся». Но потом перезвонил: «Давайте летите, мы решение поменяли», — цитирует Сайманова телеграм-канал «Матч ТВ».