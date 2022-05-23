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13:57 (мск), источник: Sport24

Гендиректор «Рубина»: «Краснодар» в марте инициировал прекращение чемпионата России

«Краснодар» в марте 2022 года планировал сняться с чемпионата России после ухода легионеров из-за событий вокруг Украины. Об этом сообщил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

Рубин
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— 2 марта ушли [иностранные] игроки «Краснодара», все предполагали, что [будет] спортивный принцип. «Краснодар» инициировал даже прекращение чемпионата, потому что закрыли аэропорты, был перенос матча с «Локомотивом», «Урал» должен был лететь, но им звонил [гендиректор «Краснодара»] Хашиг и говорил: «Можете не лететь? Мы, наверное, снимемся». Но потом перезвонил: «Давайте летите, мы решение поменяли», — цитирует Сайманова телеграм-канал «Матч ТВ».

В итоге «Краснодар» занял 4-е место в чемпионате России. «Рубин» финишировал на предпоследнем 15-м месте и вылетел из Премьер-лиги.

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