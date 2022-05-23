Воронежская область готовится принять матчи «Факела» в РПЛ на местной арене

В конце апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telagram-канале о необходимости в кратчайшие сроки подготовить Центральный стадион профсоюзов к требованиям первой категории, чтобы на нем можно было принимать домашние матчи Российской премьер-лиги.

В частности, по словам губернатора, предстояло решить вопрос с освещением, табло, системами контроля безопасности и световыми рекламными панелями по периметру поля.

В минувшую субботу в заключительном матче «Факел» на выезде победил калининградскую «Балтику» (1:0) и занял по итогам сезона в Футбольной национальной лиге второе место, которое дает право выступать в Российской премьер-лиге.

«Пока мы готовимся к сценарию, что “Факел” будет принимать соперников на Центральном стадионе профсоюзов», — сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Собеседник агентства добавил, что подготовка стадиона к играм РПЛ идет в плановом режиме.