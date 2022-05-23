Воронежская область готовится принять матчи «Факела» в РПЛ на местной арене

В конце апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telagram-канале о необходимости в кратчайшие сроки подготовить Центральный стадион профсоюзов к требованиям первой категории, чтобы на нем можно было принимать домашние матчи Российской премьер-лиги.
В частности, по словам губернатора, предстояло решить вопрос с освещением, табло, системами контроля безопасности и световыми рекламными панелями по периметру поля.
В минувшую субботу в заключительном матче «Факел» на выезде победил калининградскую «Балтику» (1:0) и занял по итогам сезона в Футбольной национальной лиге второе место, которое дает право выступать в Российской премьер-лиге.
Собеседник агентства добавил, что подготовка стадиона к играм РПЛ идет в плановом режиме.
Центральный стадион профсоюзов Воронежа был домашней ареной «Факела» во все сезоны выступления клуба в элитном дивизионе отечественного футбола (в 1985, 1992, 1997, 2000 и 2001 годах). Стадион является главной спортивной ареной Воронежа и вмещает на данный момент 21 305 зрителей. Здесь сборная России по футболу 17 ноября 2010 года провела товарищеский матч против сборной Бельгии, уступив со счетом 0:2.