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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Воронежская область готовится принять матчи «Факела» в РПЛ на местной арене

ВОРОНЕЖ, 23 мая — РИА Новости. Власти Воронежской области рассчитывают, что вышедший в Российскую премьер-лигу (РПЛ) местный футбольный клуб «Факел» сможет проводить домашние матчи у себя в городе на Центральном стадионе профсоюзов.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В конце апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telagram-канале о необходимости в кратчайшие сроки подготовить Центральный стадион профсоюзов к требованиям первой категории, чтобы на нем можно было принимать домашние матчи Российской премьер-лиги.

В частности, по словам губернатора, предстояло решить вопрос с освещением, табло, системами контроля безопасности и световыми рекламными панелями по периметру поля.

В минувшую субботу в заключительном матче «Факел» на выезде победил калининградскую «Балтику» (1:0) и занял по итогам сезона в Футбольной национальной лиге второе место, которое дает право выступать в Российской премьер-лиге.

«Пока мы готовимся к сценарию, что “Факел” будет принимать соперников на Центральном стадионе профсоюзов», — сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Собеседник агентства добавил, что подготовка стадиона к играм РПЛ идет в плановом режиме.

Центральный стадион профсоюзов Воронежа был домашней ареной «Факела» во все сезоны выступления клуба в элитном дивизионе отечественного футбола (в 1985, 1992, 1997, 2000 и 2001 годах). Стадион является главной спортивной ареной Воронежа и вмещает на данный момент 21 305 зрителей. Здесь сборная России по футболу 17 ноября 2010 года провела товарищеский матч против сборной Бельгии, уступив со счетом 0:2.

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