«Локомотив» продлил контракт с Маринато Гильерме

Гильерме пришёл в клуб в 2007-м, дебютировал в основном составе 12 июля 2009 года, выйдя в матче 13-го тура чемпионата с «Томью» в Москве и отстояв на ноль. Всего голкипер провёл 377 игр за «Локомотив» и занимает третье место среди всех игроков клуба в истории.