Почему расширение РПЛ — позор. А заменить еврокубки должен Кубок лиги

Резолюция РФС , разосланная в клубы

Сегодня на исполкоме РФС будет битва. Битва даже не за узкую тему расширения, а за футбольный закон, именуемый регламентом. Если «Рубин» с «Арсеналом» оставят в премьер-лиге, регламент официально превратится в туалетную бумагу. И вылетать/не вылетать, а также решать другие задачи клубы будут по мере их влиятельности. В зависимости от того, существует ли кабинет, в который можно зайти вылетевшим из РПЛ — и выйти оттуда с обещанием «правильного» решения или без такого обещания.

По данным на вчерашний день, руководство РФС было категорически против расширения лиги. В тексте неофициальной резолюции футбольного союза по поводу расширения, неделю назад разосланной по клубам, сказано (цитирую дословно): «Увеличение клубов РПЛ до 18 клубов — губительно; вариант снижает среднюю интенсивность матчей, разбавляет ценность бренда РПЛ и не создает принципиально новых коммерческих возможностей». Над формулировкой, конечно, можно посмеяться, но суть абсолютно верна.

Так что, если сегодня союз примет другое решение, значит, точно что-то изменилось в самый последний момент. При таком сценарии кому-то из сторонников расширения явно посодействовали. И я бы тут не стал недооценивать не только «Рубин», но и «Арсенал», пусть шума из Тулы мы не слышим. Мне кажется, там просто сидят более опытные в подобных взаимоотношениях люди, которые знают, что важные вопросы нужно решать в тишине.

В Казани же решили ныть и выпрашивать себе щедрый бюджет РПЛ следующего сезона максимально публично. Судя по прошедшей в понедельник пресс-конференции гендиректора «Рубина» Рустема Сайманова длиной в три с половиной часа и тонне приведенных им цифр, примерно такой же перформанс нытья ждет и руководящий орган российского футбола.

Слышим мы и сторонников Сайманова — так, спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявляет: «Такой клуб, как “Рубин”, терять нельзя. Надо искать решение». А один из величайших клубов страны «Динамо» можно было терять шесть лет назад? А «Торпедо», клуб уж точно легендарнее «Рубина», — не припоминаю в Казани Стрельцова, Воронина и Валентина Иванова — причем дважды? А «Спартак», пусть уже и в далеком 1976-м? Что за бредовая логика?

И вообще, что значит — «терять»? Вылетели — будьте любезны в ФНЛ, стройтесь заново в «лучшей лиге мира», выигрывайте ее, возвращайтесь в элиту. Есть правила, по ним играют в любую игру. А если их игнорируют, то это уже не правила.

Мы вот сейчас по «Динамо» видим, что вылет, пусть и не сразу, заставил перезагрузиться, создать новую и здоровую модель. И вот бело-голубые в тройке. И почему-то не просят РФС отдать им второе место, потому что у них выбыли защитник Ордец (кстати, единственный в топ-20 по показателям Instat представитель «Динамо») и тренер Воронин, а у «Сочи» не выбыл никто.

А кто виноват, что «Рубин» годами жил только сегодняшним днем, все деньги тратил на легионеров и об академии думал по остаточному принципу? Сергей Галицкий, который сделал все так, чтобы в нужный момент пацаны из системы клуба, да еще и вместе с тренером оттуда же, заняли места иностранцев и оказались четвертыми, обыграв и опередив ЦСКА с «Локомотивом»?

Когда пишу об этом — в ответ слышу: а как же, мол, защитник Данил Степанов, воспитанник казанского футбола, проигравший конкуренцию в «Рубине» и ушедший в Тулу? Бог ты мой, нашли одного-единственного, и то не прошедшего, — огромное достижение для города-миллионника. Особенно если сравнить с тем же «Краснодаром» или даже не городской, а районной московской академией «Чертаново», десятки футболистов которых играют сейчас РПЛ.

То, что устроил «Рубин» и его союзники, иначе, как стыдом, назвать нельзя. Любая замена правил по ходу игры, а тем более когда она закончилась, — это жульничество. Какие бы ни были при этом приведены аргументы. Включая мартовское голосование самих клубов. Тут важно понимать, что в марте клубы проголосовали 10:5 («Спартака» на том совещании не было) не за расширение, а за мораторий, то есть за невылет. И уже дальше, когда речь зашла о нарушении прав клубов ФНЛ, о которых никто не подумал, появилась тема расширения. То есть до сегодняшнего дня никаких голосований на тему расширения не было.

19 мая на общем собрании РПЛ подняли вопрос: почему бы не проголосовать? На тот момент, по имеющейся информации, как минимум девять клубов были готовы выступить против расширения и даже отправить в РФС коллективное письмо на эту тему (после написания материала «РБ Спорт» дал информацию, что такое письмо все же было отправлено. — Прим. «СЭ»). При этом самые противоречивые сведения касались позиции «Ростова», который в эту девятку не входил. Якобы президент клуба Арташес Арутюнянц дал слово президенту РФС Александру Дюкову выступить против расширения, а спортивный директор Алексей Рыскин был за него из соображений поддержки дружественного «Рубина». На самом собрании в пользу расширения высказывался гендир «Уфы» Шамиль Газизов.

Но в итоге голосования не случилось. Если бы оно было уже после сезона, с большой долей вероятности из числа сторонников расширения в противоположный лагерь ушел бы и «Нижний Новгород». «Урал», скорее всего, остался бы, но только потому, что категоричные заявления его президента Григория Иванова сделали «переобувание» невозможным. Так или иначе, даже этот невразумительный аргумент — мнение клубов — сейчас нельзя назвать актуальным.

При этом у расширения не может быть и экономических обоснований. Более того, это коммерчески невыгодно всем, кроме двух клубов — его выгодоприобретателей. Хотя бы по той причине, что сумма телеконтракта будет делиться не на 16, а на 18, то есть все остальные клубы получат меньше, чем должны были, а основной вещатель из-за расширения увеличивать согласованную ранее сумму не будет. Более того, он еще и вычтет с клубов дополнительные деньги за производство телевизионного сигнала в лишних матчах.

Намного сложнее станет решать вопрос с судьями — их и так сегодня с учетом ежетуровых наказаний едва хватает (на каждой игре нужен ведь и главный судья, и ассистенты, и резервный, и ВАР, и АВАР), а в случае расширения нужно будет задействовать еще на шесть человек больше. Где их взять?

Далее в резолюции РФС точно подмечено: «…не создает принципиально новых коммерческих возможностей». Откуда им взяться, если к каждому туру просто добавится один плохой матч? Ведь в случае расширения лига пополнится двумя не сильными, а слабыми командами. И если даже сейчас половину тура смотреть невозможно и у этой половины — жутчайшие телерейтинги, то что будет при 18 командах?

Когда мы слышим пафосную риторику о том, что в самой большой стране мира не может быть так мало команд, то надо четко понимать: это говорят люди, которых интересует не развитие футбола этой самой страны, а только собственные интересы и «вкусный» бюджет клуба премьер-лиги.

Лучший выход

На общем собрании РПЛ 19 мая была создана рабочая группа по проработке организации Кубка лиги — нового коммерческого турнира, призванного, конечно, не заменить еврокубки и матчи сборной, но заполнить возникшие паузы. Ее руководителем стал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, подтвердивший этот факт в СМИ, заместителем — его коллега из ЦСКА Роман Бабаев. Фигуры серьезные, статусные, и это позволяет рассчитывать на то, что за полтора месяца они найдут и титульного спонсора, и букмекера, и телевещателя.

Стадионы и клубы надо загружать — и крайне желательно с материальной выгодой. В разосланной лигой по командам презентации Кубка лиги обозначено пять вариантов развития событий с их основными плюсами и минусами:

16 команд в РПЛ по прежней двухкруговой схеме плюс Кубок лиги ;

по прежней схеме плюс Кубок лиги изменение формата РПЛ с добавлением трех отдельных соревнований на втором этапе ;

с добавлением трех отдельных соревнований на втором этапе изменение формата РПЛ с делением на восьмерки на втором этапе ;

с делением на восьмерки на втором этапе изменение формата РПЛ с учетом временного отказа от авиаперелетов ;

с учетом временного отказа от расширение РПЛ до 18 команд.

Основной упор инициаторы Кубка лиги делают на бизнес-составляющую. Разница с любым изменением формата РПЛ состоит, например, в том, что «продать» потенциальным спонсорам отдельный турнир проще, чем добиться увеличения сумм по действующим контрактам: с чего бы тому же основному вещателю, и без того резко поднявшему сумму телеконтракта как раз с нового сезона, доплачивать за увеличение числа матчей, даже если это будет финальная восьмерка? Хотя ярких афиш в этом случае тоже будет много, и это — объективно заслуживающий рассмотрения вариант.

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Но также и необычная формула предлагаемого Кубка с double elimination, то есть вторым шансом в случае осечки на любом из этапов, предусматривает более двадцати матчей уровня АА, то есть условные «Спартак» — «Динамо» или «Зенит» — ЦСКА, которые будут интересны зрителям и дадут больше возможностей клубам заработать. И даже если клубы будут использовать Кубок лиги для того, чтобы ротировать состав и давать больше шансов молодежи, это только поможет созданию более многочисленной и боеспособной обоймы у всех клубов.

Эта формула, широко используемая в киберспорте и популярная среди молодежи, закроет сразу 18 слотов, обычно предусмотренных для еврокубков и сборной (два в июле, три в августе, один-два в сентябре, три в октябре, три в марте — апреле, четыре в мае — июне), что намного больше, чем если бы команды играли по обычной кубковой системе. И больше, пусть и не настолько, чем если бы формула повторяла обычную еврокубковую — хотя такой вариант также рассматривается. Но для создателей Кубка лиги главное — не формат, а подход. Бизнес-логика, согласно которой более частое использование стадионов и наличие регулярных крутых «оберток» приведет к большим заработкам.

Когда Александр Алаев, президент ФНЛ и, по упорным слухам, кандидат на то, чтобы заменить Ашота Хачатурянца на посту президента РПЛ, неодобрительно высказывается об идее Кубка лиги и главным аргументом приводит ущерб интересам «настоящего и самобытного», как он выразился, Кубка России, то логика тут выглядит весьма странно. Почему Кубок лиги в Англии не мешает интересам старейшего футбольного турнира на планете — Кубка Англии? Какое отношение имеет коммерческое соревнование, в котором участвуют только клубы РПЛ, к традиционному турниру команд всех дивизионов?

Турниру, коммерческая составляющая которого, кстати, сомнительна. Нынешний БЕТСИТИ Кубок России «вытащил» выход в финал «Спартака» и «Динамо» впервые за 72 года. Это создало огромный ажиотаж, и то РФС не удалось организовать все так, чтобы билеты в «Лужники» не оказались в руках перекупщиков. Но если бы, допустим, в финале «Алания» играла с «Енисеем», кем было бы заполнять «Лужники»? Расходы тогда превзошли бы доходы, и не исключаю, что футбольному союзу в спешке пришлось бы искать намного более компактную арену.

Аргументация Алаева по Кубку лиги (который, надо отдать ему должное, очень четко и жестко высказался на тему расширения) сродни тому, чтобы говорить: если наш автопром изготавливает плохие машины, для их улучшения надо запретить иномарки, а не работать над улучшением своего продукта.

А публичные вопросы президента ФНЛ к экономической составляющей нового турнира имеют, конечно, право на существование. Но они просто не подразумевают моментальных ответов. В стране достаточно компаний и тем более букмекерских контор, которые не задействованы в спонсорских пакетах чемпионата и БЕТСИТИ Кубка России — и будут заинтересованы в рекламе на матчах нового турнира. В конечном счете тот же основной вещатель, за последние месяцы потерявший права на многие зарубежные футбольные соревнования и вынужденный занимать много эфирного времени разными фильмами, наверняка всерьез рассмотрит новую возможность для заполнения эфирной сетки.

Естественно, реализуемость планов РПЛ по спонсорству турнира покажет только практика, но пока в лиге убеждены, что даже команда, которая проиграет все до единого матчи (их у каждого клуба будет минимум шесть), сможет в худшем случае заработать 64 миллиона рублей — а это больше, чем получает обладатель Кубка России. Победитель суперфинала в «Лужниках» — минимум 222 миллиона. В целом клубы должны заработать совокупно от 1,1 до 2,15 миллиарда рублей за сезон.

Если эти расчеты не окажутся маниловщиной, то все клубы, естественно, будут за Кубок лиги не двумя, а десятью руками. Уже сейчас к турниру проявляют интерес одна крупная госкорпорация и несколько букмекеров. Клубам также выгодно будет за ту же зарплату увеличить загрузку футболистов, которая у топ-клубов станет меньше из-за отсутствия еврокубков.

Кубок лиги изначально позиционируется как турнир временный, заменяющий еврокубки. И в его презентации, разосланной лигой в клубы, подчеркивается: «Обособленность турнира позволяет обеспечить его скорую организацию и оперативное прекращение». Тогда как изменения, внесенные в чемпионат страны, потом сложнее корректировать обратно, особенно если это будет расширение РПЛ. А появление, допустим, финальной восьмерки непросто состыковать с международным календарем, в то время как коммерческий турнир может проводиться когда и где угодно.

Повторю то, о чем говорил уже не раз. Уход нашего футбола из Европы — это плохо. Но можно жаловаться на все и всех по казанскому методу и выпрашивать незаслуженные подачки. Можно сидеть на пятой точке ровно, просто ждать, когда худшие времена закончатся, и ничего не делать, — вот только ждать этого можно долго и за это время потерять вообще все. А можно придумать что-то нестандартное и интересное, что поможет хотя бы в какой-то степени компенсировать потери.

Кубок лиги выглядит для меня третьим и единственно правильным вариантом. Но еще важнее на исполкоме РФС избежать расширения лиги.