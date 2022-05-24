Александра Сторожука назначили главным тренером футбольного клуба «Краснодар»

Его ассистентами в команде станут представители академии «Краснодара» — старшие тренеры Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, тренер по физической подготовке Антон Антонов и тренер по технике Антон Поправкин. В работе с вратарями будет задействован Михаил Савченко.

Сторожук исполнял обязанности главного тренера «Краснодара» с марта нынешнего года, когда клуб покинул немецкий специалист Даниэль Фарке. Под руководством Сторожука «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), при этом весной клуб покинули восемь легионеров.