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12:09 (мск), источник: ТАСС

Александра Сторожука назначили главным тренером футбольного клуба «Краснодар»

ТАСС, 24 мая. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о назначении на пост главного тренера Александра Сторожука. Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Его ассистентами в команде станут представители академии «Краснодара» — старшие тренеры Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, тренер по физической подготовке Антон Антонов и тренер по технике Антон Поправкин. В работе с вратарями будет задействован Михаил Савченко.

Сторожук исполнял обязанности главного тренера «Краснодара» с марта нынешнего года, когда клуб покинул немецкий специалист Даниэль Фарке. Под руководством Сторожука «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), при этом весной клуб покинули восемь легионеров.

Сторожуку 40 лет, он находится в системе «Краснодара» с 2019 года, возглавлял молодежную команду, работал старшим тренером в «Краснодаре-2». Тренерскую карьеру он начал в «Афипсе» из Краснодарского края.

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