Вице-президент РФС Каменской: мы не будем обсуждать принятие Крыма в РФС

«По какому порядку мы можем принять Крым в РФС? Мы не будем обсуждать этот вопрос», — передаёт слова Каменского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 24 мая, состоится заседание исполкома Российского Футбольного Союза, на котором будет в том числе рассмотрен вопрос возможного расширения Российской Премьер-Лиги.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд.