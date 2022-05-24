В Российской премьер-лиге останется 16 команд

«РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком РФС», — говорится в сообщении.

В конце марта клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение количества команд в лиге с 16 до 18 и введение моратория на вылет по итогам сезона, тогда исполком РФС также не поддержал предложение. По состоянию на вторник большинство клубов РПЛ выступали против расширения лиги.

По действующему регламенту РПЛ покидают команды, занявшие 15-е и 16-е места, их заменяют две сильнейшие команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Клубы, которые занимают 13-е и 14-е места, проводят стыковые матчи за право остаться в РПЛ с соперниками, которые завершили первенство ФНЛ на четвертой и третьей позициях.