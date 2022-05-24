В Российской премьер-лиге останется 16 команд
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Исполком Российского футбольного союза (РФС) отклонил проект по расширению Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд, сообщается на сайте РФС.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Исполком Российского футбольного союза (РФС) отклонил проект по расширению Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд, сообщается на сайте РФС.
«РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком РФС», — говорится в сообщении.
В конце марта клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение количества команд в лиге с 16 до 18 и введение моратория на вылет по итогам сезона, тогда исполком РФС также не поддержал предложение. По состоянию на вторник большинство клубов РПЛ выступали против расширения лиги.
По действующему регламенту РПЛ покидают команды, занявшие 15-е и 16-е места, их заменяют две сильнейшие команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Клубы, которые занимают 13-е и 14-е места, проводят стыковые матчи за право остаться в РПЛ с соперниками, которые завершили первенство ФНЛ на четвертой и третьей позициях.
Стыковые матчи за право выступить в РПЛ в новом сезоне состоятся 25 и 28 мая. В них сыграют «СКА-Хабаровск» — «Химки» и «Оренбург» — «Уфа». Покинут лигу напрямую по спортивному принципу двукратный чемпион России казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». Из ФНЛ в РПЛ вышли московское «Торпедо» и воронежский «Факел».