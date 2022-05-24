«Зенит» намерен оставить Алипа как минимум до конца года, «Кайрат» не против

Именно на этот срок рассчитано арендное соглашение по игроку.

«Такая позиция была озвучена во время недавнего разговора. “Кайрат” поддерживает это. У клуба сейчас есть проблемы — владелец под стражей, поэтому вопрос возвращения Алипа точно не в приоритете», — цитирует свой источник портал.