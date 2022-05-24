«Зенит» намерен оставить Алипа как минимум до конца года, «Кайрат» не против
Портал Metaratings сообщил, что казахстанский защитник Нуралы Алип останется в «Зените» как минимум до конца года.
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Портал Metaratings сообщил, что казахстанский защитник Нуралы Алип останется в «Зените» как минимум до конца года.
Именно на этот срок рассчитано арендное соглашение по игроку.
«Такая позиция была озвучена во время недавнего разговора. “Кайрат” поддерживает это. У клуба сейчас есть проблемы — владелец под стражей, поэтому вопрос возвращения Алипа точно не в приоритете», — цитирует свой источник портал.