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16:43 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» намерен оставить Алипа как минимум до конца года, «Кайрат» не против

Портал Metaratings сообщил, что казахстанский защитник Нуралы Алип останется в «Зените» как минимум до конца года.

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Источник: РИА "Новости"

Именно на этот срок рассчитано арендное соглашение по игроку.

«Такая позиция была озвучена во время недавнего разговора. “Кайрат” поддерживает это. У клуба сейчас есть проблемы — владелец под стражей, поэтому вопрос возвращения Алипа точно не в приоритете», — цитирует свой источник портал.

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