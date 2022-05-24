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14:06 (мск), источник: Sports.Ru

«Рубин» и тульский «Арсенал» вылетели из РПЛ. РФС утвердил итоги чемпионата

Исполком РФС утвердил итоги РПЛ и Олимп-ФНЛ в сезоне-2021/22.

Зенит
Рубин
Торпедо
Арсенал Т
КАМАЗ
Ротор
Металлург Лп
ТекстильщикПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Победителями турниров стали «Зенит» и «Торпедо» соответственно. РПЛ по спортивному принципу покинули «Арсенал» и «Рубин», а ФНЛ — КАМАЗ, «Ротор», «Металлург» и «Текстильщик».

Ранее стало известно, что РПЛ отказалась от расширения — в следующем сезоне в турнире выступят 16 команд.

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