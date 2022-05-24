«Рубин» и тульский «Арсенал» вылетели из РПЛ. РФС утвердил итоги чемпионата
Исполком РФС утвердил итоги РПЛ и Олимп-ФНЛ в сезоне-2021/22.
Зенит
Рубин
Торпедо
Арсенал Т
КАМАЗ
Ротор
Металлург Лп
ТекстильщикПремьер-лига: таблица и календарь
Исполком РФС утвердил итоги РПЛ и Олимп-ФНЛ в сезоне-2021/22.
Победителями турниров стали «Зенит» и «Торпедо» соответственно. РПЛ по спортивному принципу покинули «Арсенал» и «Рубин», а ФНЛ — КАМАЗ, «Ротор», «Металлург» и «Текстильщик».
Ранее стало известно, что РПЛ отказалась от расширения — в следующем сезоне в турнире выступят 16 команд.