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16:04 (мск), источник: Sports.Ru

Минспорта одобрило лимит на легионеров «13+12» в РПЛ. Он начнет действовать с нового сезона

Александр Дюков подтвердил, что следующий сезон РПЛ пройдет с новым лимитом на легионеров.

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Источник: РИА "Новости"

«Министр спорта сегодня подписал приказ. Лимит одобрен. Новый сезон начнется с ним», — сказал президент РФС.

Напомним, согласно правилам нового лимита, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков. При этом одновременно на поле смогут выйти не более 8 легионеров.

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