Минспорта одобрило лимит на легионеров «13+12» в РПЛ. Он начнет действовать с нового сезона
Премьер-лига: таблица и календарь
Александр Дюков подтвердил, что следующий сезон РПЛ пройдет с новым лимитом на легионеров.
Александр Дюков подтвердил, что следующий сезон РПЛ пройдет с новым лимитом на легионеров.
«Министр спорта сегодня подписал приказ. Лимит одобрен. Новый сезон начнется с ним», — сказал президент РФС.
Напомним, согласно правилам нового лимита, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков. При этом одновременно на поле смогут выйти не более 8 легионеров.