Революция наполовину: российский футбол принял два судьбоносных решения

На нем обсуждались проект расширения турнира до 18 команд и мораторий на вылет в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). По итогам заседания стало известно об утверждении нового формата лимита на легионеров по схеме «13+12».

Расширения РПЛ и моратория на вылет не будет

РФС не одобрил ни расширение, ни введение моратория на вылет. РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.

«Было принято решение о проведении нового сезона в прежнем формате. В соревновании примут участие 16 команд, которые сыграют в два круга. Это тот же формат, в котором были проведены соревнования в сезоне-2021/22», — сказал президент РФС Александр Дюков.

Новый лимит на легионеров в следующем сезоне

Министр спорта России Олег Матыцин во вторник подписал указ о введении нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2022/23. Таким образом, со следующего сезона в заявке команды может находиться не более 13 иностранных футболистов, из них одновременно на поле — не более восьми.

Текущий лимит предполагает формат «8+17», согласно которому команда может внести в заявку не более восьми иностранных игроков, не ограничивая их число на поле во время матча.

«Министр спорта сегодня подписал приказ. Прошли общественные слушания, в ближайшее время должна пройти его регистрация в Минюсте. То есть следующий сезон мы начнем с новым лимитом», — прокомментировал Дюков.

Решение по Кубку РПЛ отложено до июля

Дюков сообщил, что на заседании также обсуждалось введение Кубка РПЛ для заполнения свободных окон из-за неучастия российских команд в еврокубковых турнирах. Окончательное решение по турниру было отложено. В случае введения Кубка РПЛ Кубок России ожидают изменения в формате.

«Если в CAS нам не удастся отменить решение УЕФА об отстранении наших клубов и сборной, то у нас появляются окна, которые было бы правильно заполнить. РФС рассмотрел предложение лиги организовать и провести еще один турнир — Кубок РПЛ. Было принято решение, что эта идея заслуживает рассмотрения и изучения. В ближайшее время будет проведена работа по детализации. Это очень важное направление работы, потому что это дополнительные матчи, и этот турнир интересен клубам с точки зрения получения дополнительных коммерческих доходов», — отметил Дюков.

«Предполагается, что в течение ближайшего месяца будет закончена работа по формату кубка. Есть несколько опций форматов, также сформирована финансовая модель. Если будут достигнуты договоренности по Кубку РПЛ, тогда РФС проведет некую адаптацию Кубка России, будут сделаны определенные изменения нынешнего формата. Предполагается, что будет сформировано 16 групп по три команды: представители РПЛ, ФНЛ-1 и ФНЛ-2, далее уже ⅛ финала. Обсуждается также возможность со стадии ¼ или ½ проводить по два матча. Это один из вариантов. Если до 15 июля РПЛ примет решение о проведении Кубка РПЛ, то оно будет рассмотрено на исполкоме РФС. Если наши клубы вернутся в еврокубки, то Кубок РПЛ прекратит свое существование», — добавил глава РФС.

Футбол Кубок России 2021/2022 Финал, 29.05.2022, 17:00 Спартак - Динамо -

РФС борется с перекупщиками билетов на финал Кубка России

Президент РФС заявил, что к финалу Кубка России между московскими командами «Спартак» и «Динамо» есть повышенное внимание со стороны болельщиков. При этом организация предпринимает все меры для того, чтобы болельщики не испытали проблем с приобретением билетов. Ранее многие сообщали о том, что не смогли купить билеты из-за падения сайта билетного оператора.

«Хочу отметить действительно очень высокий ажиотаж вокруг этого матча. В апреле мы приняли правильное решение, выбрав “Лужники” местом проведения финала Кубка России. Вместимость “Лужников” составляет около 80 тысяч зрителей. Безусловно, в таком случае возникает внимание к событию у спекулянтов и перекупщиков. Вы знаете, что мы работаем с профессиональным игроком на этом рынке, известным билетным оператором. Мы предпримем все меры, чтобы избежать утечки билетов в руки профессиональных спекулянтов и перекупщиков, мониторим каждый случай такой продажи билетов. На данный момент меньше 2% билетов попали в руки перекупщиков. Я слукавлю, если скажу, что на конец апреля — начало мая спрос будет таким. Мы предполагали, что билеты будут пользоваться спросом, что мы реализуем 50−60 тысяч билетов, мы не видели особых проблем», — сказал Дюков.

Руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин отметил, что ажиотаж вокруг финала Кубка России абсолютно беспрецедентный. «Заявки идут со всей страны, мы реализуем билеты по абсолютно прозрачной схеме. Вчерашняя квота была реализована за 10 минут. Основная квота билетов продана. “Спартак” отказался от своей квоты, “Динамо” же свою квоту выкупило. Вместимость стадиона составит 73 тысячи мест плюс зоны VIP», — сообщил Фимушкин.

Сокращение бюджета РФС не повлияет на поддержку детско-юношеского футбола

На заседании исполкома РФС рассматривались вопросы по поводу финансовой составляющей организации, а также были проанализированы отчеты за 2021 год. РФС после оптимизации заложил три варианта текущего бюджета, каждый из которых предусматривает его сокращение.

«Мы уже провели оптимизацию текущего бюджета. Есть несколько сценариев: базовый, оптимистичный, консервативный. Во всех сценариях включено сокращение бюджета. У нас сбалансированный бюджет. Проблем мы не видим. Нам важно сохранить финансирование проектов по детско-юношескому футболу. 165 команд в этом сезоне приняли участие в юношеских лигах. Эти важные турниры мы проведем, состоится более 2000 матчей. Проект “Футбол — в школы” мы тоже реализуем, увеличим количество школ в этом проекте. Также постараемся оказать поддержку академиям. В конце прошлого года и в начале этого 1,5 млрд рублей получили 35 ведущих школ и академий», — резюмировал Дюков.

Александр Дюков | Источник: РИА "Новости"

РФС не поднимал вопрос о статусе крымских клубов

На заседании исполкома РФС не рассматривался вопрос о включении крымских клубов в систему российского футбола. По решению УЕФА команды из Крыма выступают в чемпионате региона и имеют особый статус.

«Должно быть обращение для того, чтобы кого-то включить. Вопрос должен быть изучен и рассмотрен. У крымского футбола особый футбольный статус, Крымский футбольный союз находится под эгидой УЕФА. Были в 2015 году письма от ФИФА и УЕФА о запрете участия крымских клубов в российских соревнованиях. Нужно изучить запрос, взвесить все за и против, вынести его на исполком и конференцию. В Крыму футбол не развивается? Это не так. Студенческие и любительские клубы играют, в последнее время с УЕФА была проделана большая работа, чтобы крымские ДЮСШ играли с российскими. Мы были близки к тому, чтобы договориться, но сейчас этот вопрос на паузе. Но я уверен, что в ближайшее время мы сможем продолжить работу по этому вопросу. Мы являемся членами ФИФА и УЕФА, мы оспорили в CAS решения и боремся за отмену запрета на участие. На данном этапе мнение ФИФА и УЕФА нужно учитывать», — заключил Дюков.