ЦСКА может возглавить бывший главный тренер клуба АПЛ

Ивич работал в «Уотфорде» с 16 августа по 20 декабря 2020 года. Ранее специалист тренировал ПАОК и «Маккаби». Под руководством серба клуб из Салоников выигрывал кубок Греции в сезоне-2016/17, а команда из Тель-Авива — чемпионат (сезон-2018/19, сезон-2019/20) и кубок Израиля (сезон-2018/19).