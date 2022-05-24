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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Факеле» озвучили задачу на сезон в РПЛ и детали бюджета

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Задачей вышедшего в Российскую премьер-лигу (РПЛ) воронежского «Факела» в предстоящем чемпионате будет закрепиться в элите отечественного футбола, сообщил во вторник журналистам генеральный директор клуба Роман Асхабадзе.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

В минувшую субботу в заключительном матче «Факел» на выезде победил калининградскую «Балтику» (1:0) и занял по итогам сезона в Футбольной национальной лиге второе место, которое дает право выступать в Российской премьер-лиге.

«Для молодого клуба, который только-только попал в РПЛ, а мы таким являемся, потому что за 20 лет (отсутствия “Факела” в элите отечественного футбола — ред.) мы точно стали молодыми, обнулив симпатии в этом направлении, я думаю — основная задача — это не выпасть… Будем точно биться и бороться за то, чтобы закрепиться в премьер-лиге», — сказал Асхабадзе.

Он добавил, что бюджет клуба в РПЛ «точно будет один из самых маленьких».

Последний раз «Факел» выступал в элитном дивизионе отечественного футбола в сезоне 2001 года.

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