В «Факеле» озвучили задачу на сезон в РПЛ и детали бюджета

В минувшую субботу в заключительном матче «Факел» на выезде победил калининградскую «Балтику» (1:0) и занял по итогам сезона в Футбольной национальной лиге второе место, которое дает право выступать в Российской премьер-лиге.

«Для молодого клуба, который только-только попал в РПЛ, а мы таким являемся, потому что за 20 лет (отсутствия “Факела” в элите отечественного футбола — ред.) мы точно стали молодыми, обнулив симпатии в этом направлении, я думаю — основная задача — это не выпасть… Будем точно биться и бороться за то, чтобы закрепиться в премьер-лиге», — сказал Асхабадзе.