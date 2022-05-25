Стык в стык: переходные матчи определят еще двух участников РПЛ

В конце этой недели должен окончательно сформироваться список участников следующего сезона чемпионата России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ). «Оренбург» и «Уфа», а также «СКА-Хабаровск» и «Химки» решат, кто достоин места в элите российского футбола. Первые матчи состоятся 25 мая на домашних полях выступающих в ФНЛ команд из Хабаровска и Оренбурга. Ответные игры пройдут 28 мая в Химках и Уфе.

Часть клубов РПЛ настаивали на моратории на вылет в этом сезоне. Они считают, что спортивный принцип был нарушен после отъезда ряда легионеров, в связи с тем что ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. «Рубин», который занял 15-е место в турнирной таблице, потерял после 24 февраля большинство легионеров. Однако Исполком РФС счел этот аргумент не столь весомым. В главном футбольном органе страны посчитали, что мораторий на вылет будет еще большим нарушением спортивного принципа. Поэтому стыки проводятся в рамках регламента, между собой сыграют 13-е и 14-е место РПЛ против команд, занявших 3-е и 4-е место в ФНЛ.

«СКА-Хабаровск» — «Химки»

Подмосковный клуб сильно провел весеннюю часть РПЛ, хотя изначально считался одним из главных претендентов на прямой вылет из числа 16 сильнейших клубов страны. Резкое улучшение результатов можно связать с тем, что перед самым возобновлением сезона команду возглавил главный тренер Сергей Юран. Добавляет интригу противостоянию СКА и «Химок» тот факт, что Юран перешел в подмосковный коллектив именно из хабаровской команды.

СКА не был фаворитом в борьбе за место в стыках, но тоже выдал отличный отрезок в весенней части сезона. Теперь клуб имеет все шансы вернуться в РПЛ спустя пять лет. СКА выступал в элите в сезоне-2017/18. До хабаровчан Дальний Восток был представлен в высшем дивизионе чемпионата России находкинским «Океаном» (1992, 1993) и владивостокским «Лучом» (1993, 2006−2008).

— Наш главный тренер совсем недавно работал в Хабаровске, и знает о предстоящем сопернике все, — сказал «Известиям» член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков. — Поэтому уверен, что Сергей Николаевич сумеет подобрать нужную тактику и объяснить игрокам своей команды, что делать. Нас ждет трудная игра после долгого перелета. К тому же в Хабаровске поле в отвратительном состоянии. Искусственный газон, который давно не менялся. На нем будет тяжело играть. Надеюсь, все наши игроки обойдутся без травм. И при всех трудностях рассчитываем на победу в этих переходных матчах. Команда отлично готова и намерена выиграть два оставшихся боя, чтобы остаться в РПЛ.

«Оренбург» — «Уфа»

Многострадальный «Оренбург» мог вернуться в РПЛ еще в прошлом сезоне. Он занял первое место по итогам сезона ФНЛ, что давало ему право прямого выхода в премьер-лигу. Но не смог пройти процедуру лицензирования: его стадион не соответствовал нормам РПЛ. РФС не стал делать поблажек, и «Оренбург» остался в ФНЛ на следующий чемпионат. В завершившемся розыгрыше ФНЛ «Оренбург» долго шел в лидерах и был фаворитом на первое место, но провалил концовку сезона и опустился на третью строчку. Теперь клуб опять рискует остаться без РПЛ.

«Уфа» в последнем туре РПЛ обыграла «Рубин» и выбралась на спасительную 14 строчку в турнирной таблице. Башкирский клуб еще ни разу не вылетал из РПЛ, после того как впервые поднялся в элиту в 2014 году. «Уфа» несколько раз была близка к понижению в классе, но клуб всегда спасался. Его можно назвать одним из самых опытных бойцов в борьбе за выживание.

При этом генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов неоднократно говорил, что клуб может прекратить свое существование при вылете из РПЛ. Многие воспринимали эти высказывания функционера как шантаж. Газизов говорит, что отказ от госфинансирования возможен, только если команда играет в РПЛ, а «Уфа» стремится именно к этому.

Однозначно против нас будет играть самая крепкая команда ФНЛ. Даже без разговоров. Самая сильная и сбалансированная команда ФНЛ на сегодня. Какая тут может быть недооценка? У нас все время все на максимуме: «Арсенал», «Рубин», а сейчас стыки. Мы идем по очень серьезному кругу. Шамиль Газизов

Первые матчи запланированы на 25 мая. «СКА-Хабаровск» и «Химки» начнут свой матч в 12:30 по московскому времени, а игра «Оренбург» — «Уфа» в 17:30. Ответные матчи станут домашними для клубов РПЛ, они будут сыграны 28 мая. «Химки» примут СКА в 14:00, а «Уфа» и «Оренбург» стартуют в 16:00.

— Вообще у меня такое представление, что в данной ситуации все будет зависеть от мотивации игроков, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Если тренерским составам команд РПЛ удастся разбудить игроков, то и «Уфа», и «Химки» должны добиться победы. Только в этом, наверное, будет проблема — в мотивации и огромном желании решить задачу. Объективно они сильнее и гораздо лучше подготовлены. Да и качество футболистов намного превосходит всё то, что есть в наличии у «Оренбурга» и СКА. Мне думается, что эти команды вряд ли смогут сотворить сенсацию. Ну это как кубок, ведь в кубковых матчах не всегда побеждают те, кто сильнее, а те, кто больше желает, а это уже задача тренерского штаба. Надеюсь, что мы увидим четыре конкурентных матча.

Следующий сезон РПЛ пройдет в том же формате, что и предыдущие. 16 команд сыграют в два круга. Старт сезона запланирован на июль, но точных дат еще нет.