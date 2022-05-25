Куда пойдет Дзюба? Пять сценариев будущего для Артема

Самый яркий отрезок в карьере Артема Дзюбы подошел к концу. Форвард объявил о своем уходе из «Зенита» после семи лет, проведенных в Санкт-Петербурге. За это время он успел стать вторым бомбардиром в истории клуба и пройти путь от любви до всеобщей ненависти болельщиков с берегов Невы.

Теперь Артему предстоит выбрать новый клуб. Вы же не думаете, что Дэдпул российского футбола решит повесить бутсы на гвоздь в 33 года?

«Краснодар»

Если Артем захочет остаться в России, то южный клуб может стать для него оптимальным вариантом. В последние пару лет форварду жестко доставалось от болельщиков «Зенита», которые устали терпеть поведение Дзюбы. «Вираж» не щадил его в своих кричалках, а футболист в ответ не подходил к трибунам после матчей. Похожая история была и у Владимира Быстрова, вернувшегося в «Зенит» после четырех лет в «Спартаке». Помните, куда полузащитник отправился доигрывать?

Верно, в «Краснодар». Местная футбольная публика не настолько озлоблена, как в Москве или Санкт-Петербурге. Если в биографии новичка «быков» нет продолжительного пребывания в «Кубани», то волноваться не о чем. Давление трибун на шикарном стадионе в Краснодаре вряд ли ощущается так же сильно, как во время игры на «Крестовском».

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В «Краснодаре» Дзюба сможет вновь стать центром футбольного проекта. После начала всем известных событий клуб остался без легионеров и доигрывал сезон с помощью ребят из второй команды. А приобретенный зимой форвард Эрик Ботхейм уже успел расторгнуть контракт с «быками». Конечно, в клуб еще может вернуть Джон Кордоба, но почему бы Артему не сыграть с ним в связке? Ведь с Сердаром Азмуном, например, он смог найти взаимопонимание.

Вероятно, гораздо проще Артему будет найти взаимопонимание и с Александром Сторожуком, который продолжит руководить краснодарской командой в новом сезоне. В последнее время у нападающего были напряженные отношения с Сергеем Семаком и Валерием Карпиным. А в случае переезда в Краснодар у Дзюбы появится шанс с чистого листа наладить отношения с новым тренером.

«Сочи»

Еще одним вариантом продолжения карьеры в России может стать «Сочи». В дело снова вступает аргумент о местных футбольных фанатах, которые вряд ли воспримут такой переход в штыки. К тому же стоит обратить внимание на работу Владимира Федотова, который уже не раз доказывал, что умеет перезапускать карьеры игроков. Почему бы Дзюбе при нем не обрести вторую молодость, как это сделал Кристиан Нобоа.

Федотов известен и тем, что его стартовый состав обычно предполагает одного центрального нападающего. В минувшем сезоне с этой ролью прекрасно справился Матео Кассьерра, наколотивший в чемпионате России 14 голов. Только удержать такого форварда в команде без еврокубков «Сочи» будет крайне трудно, а к колумбийцу уже присматривается «Глазго Рейнджерс».

Если он уйдет, то Артем станет идеальным кандидатом на пост нового страйкера сочинцев. Да и приход такого форварда может помочь в медийном плане команде, которая так тихо превратилась в топа за последние пару лет.

«Ференцварош»

История воссоединения Дзюбы и Черчесова могла бы стать легендарной. Именно Станислав Саламович поверил в Артема в 2018 году, превратив его в героя всей страны после памятного чемпионата мира. Воссоединение может дать форварду новую стартовую точку для возрождения карьеры.

Серьезной мотивацией для Дзюбы может стать игра в Лиге чемпионов. Если он решит остаться в России, то о еврокубках придется забыть. Команда Черчесова же сможет ему предложить возвращение в футбольную элиту. Да и форварду такого уровня по силам стать отличным помощником в квалификации турнира, которую «Ференцварошу» еще нужно преодолеть.

Некоторыми матчами чемпионата Венгрии Дзюба спокойно может пожертвовать, чтобы сохранить силы и лучше подготовиться к Лиге чемпионов. К тому же тренерский штаб Черчесова прекрасно знает Дзюбу и умеет его подводить к важным матчам.

Форвард также сможет начать отношения с болельщиками своей новой команды с чистого листа. Вряд ли фанатам из Венгрии есть дело до репутации Дзюбы в России и до его перехода из «Спартака» в «Зенит». Тут же отношение к футболисту будет формироваться только на основе его игры.

«Црвена Звезда»

Сербия является дружественной нам страной, поэтому переход российского футболиста в местный чемпионат при нынешних реалиях вполне возможен. Да и слухи в последний месяц активно отправляли Артема именно в «Црвену Звезду». Мостиком между этим клубом и Россией является «Газпром», который остается титульным спонсором чемпиона Сербии. Связи в компании могут помочь Дзюбе осуществить трансфер.

В этом сезоне «Црвена Звезда» завоевала золотые медали и отобралась в квалификацию Лиги чемпионов, а это, опять же, может оказаться ключевым фактором для выбора Артема. Но проблемой может стать прошлое Дзюбы, на которое в Сербии точно обратят внимание. Фанаты «Црвены» — давние друзья болельщиков московского «Спартака».

Если местные фанаты встретят Артема просто как воспитанника «красно-белых», то проблем не будет. Но если в Дзюбе увидят ненавистного для «Спартака» персонажа, то он точно сполна ощутит весь гнев разъяренных болельщиков.

«Бешикташ»

Еще одним заграничным вариантом для Дзюбы может стать чемпионат Турции, где не боятся приглашать возрастных игроков. Ранее СМИ уже сообщали об интересе к нашему форварду из этой страны, но все так и осталось на уровне слухов. Позволить себе оклад футболиста могут сразу несколько команд, поэтому стоит поконкретней разобраться в вариантах.

В клубах, вышедших в Лигу чемпионов, позиция центрального нападающего и так укомплектована. В «Трабзонспоре» главной звездой команды стал габаритный форвард Андреас Корнелиус, а у «Фенербахче» в атаке есть турок Сердар Дурсун, забивший 15 голов за год.

Среди богатых клубов остается три варианта: «Галатасарай», «Истанбул» и «Бешикташ». У всех троих позиция центрального нападающего занята, но есть один нюанс. В этот сезоне на острие «Бешикташа» играл Миши Батшуайи, арендованный у «Челси». Форвард вряд ли останется в Турции, а команде понадобится новая надежда в атаке. Тут им и может помочь Дзюба.

Автор: Сергей Погребняк