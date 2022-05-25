Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Фейеноорд
Футбол. Зарубежный
22.05
Салернитана
Удинезе
04
Футбол. Зарубежный
22.05
Венеция
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
22.05
Севилья
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Барселона
Вильярреал
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:16 (мск), источник: ТАСС

«СКА-Хабаровск» победил «Химки» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хабаровской команды.

Химки
СКА-ХабаровскПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Химки"

ХАБАРОВСК, 25 мая. /ТАСС/. «СКА-Хабаровск» дома одержал победу над подмосковными «Химками» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за право сыграть в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23. Встреча прошла в среду на стадионе имени Ленина.

Гол на 14-й минуте забил Иллой-Айет Владис-Эмерсон. Ответная игра пройдет 28 мая в Химках, начало встречи запланировано на 14:00 мск. Позднее в среду пройдет первый стыковой матч между «Оренбургом» и «Уфой», игра начнется в 17:30 мск.

Последний раз «Химки» и «СКА-Хабаровск» встречались 5 октября 2019 года в матче второго по силе дивизиона чемпионата России, та игра закончилась со счетом 1:1.

«Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 32 очка в 30 играх. «СКА-Хабаровск» завершил сезон первого дивизиона Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) на четвертом месте с 65 очками в 38 матчах.

Главным тренером «Химок» с 23 февраля является Сергей Юран. До этого он с 2020 года возглавлял «СКА-Хабаровск». Под его руководством команда заняла 14-е место в ФНЛ в сезоне-2020/21.

В РПЛ по итогам сезона напрямую вышли московское «Торпедо» и воронежский «Факел», элитный дивизион покинули тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».

 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь