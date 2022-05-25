«СКА-Хабаровск» победил «Химки» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

ХАБАРОВСК, 25 мая. /ТАСС/. «СКА-Хабаровск» дома одержал победу над подмосковными «Химками» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за право сыграть в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23. Встреча прошла в среду на стадионе имени Ленина.

Гол на 14-й минуте забил Иллой-Айет Владис-Эмерсон. Ответная игра пройдет 28 мая в Химках, начало встречи запланировано на 14:00 мск. Позднее в среду пройдет первый стыковой матч между «Оренбургом» и «Уфой», игра начнется в 17:30 мск.

Последний раз «Химки» и «СКА-Хабаровск» встречались 5 октября 2019 года в матче второго по силе дивизиона чемпионата России, та игра закончилась со счетом 1:1.

«Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 32 очка в 30 играх. «СКА-Хабаровск» завершил сезон первого дивизиона Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) на четвертом месте с 65 очками в 38 матчах.

Главным тренером «Химок» с 23 февраля является Сергей Юран. До этого он с 2020 года возглавлял «СКА-Хабаровск». Под его руководством команда заняла 14-е место в ФНЛ в сезоне-2020/21.