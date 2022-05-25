На матч за Суперкубок также претендуют Екатеринбург и Казань

Ранее генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил информацию о том, что Нижний Новгород выдвинул свою заявку на проведение матча за Суперкубок России в 2022 году.