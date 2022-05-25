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16:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На матч за Суперкубок также претендуют Екатеринбург и Казань

По информации «СЭ», на право провести Суперкубок России в 2022 году претендуют три города: Нижний Новгород, Екатеринбург и Казань.

Зенит
Спартак
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил информацию о том, что Нижний Новгород выдвинул свою заявку на проведение матча за Суперкубок России в 2022 году.

В матче за Суперкубок России «Зенит» встретится с победителем Кубка России — «Динамо» или «Спартаком».

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