Магомед Оздоев покидает «Зенит»

Магомед Оздоев присоединился к «Зениту» 15 февраля 2018 года. За пять неполных сезонов полузащитник провел 116 матчей, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач.

Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл Российскую Премьер-лигу, Кубок и два Суперкубка страны.