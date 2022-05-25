Илья Лантратов о скандале с болбоем: Не должен был так поступать, извинился перед парнем

— Я сожалею о произошедшем, много эмоций. Очень хотел быстрее начать атаку, но болл-бои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей. Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча. Его понимаю прекрасно, он поддерживает свою команду. Мы поговорили в подтрибунке, он попросил футболку — конфликт уладили (смеется), — сказал Лантратов «СЭ».