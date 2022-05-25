«Зенит» назвал дату начала подготовки к новому сезону

«Планируется, что “сине-бело-голубые” соберутся 13 июня на базе в Удельном для прохождения первых летних тренировочных сборов. Традиционный предсезонный медосмотр пройдет накануне. Точное расписание летних сборов будет опубликовано дополнительно», — говорится в заявлении.

Первый официальный матч «Зенит» проведет в июле в рамках Суперкубка России. Петербургская команда сыграет с обладателем Кубка России, который определится во встрече между московскими клубами «Динамо» и «Спартак» 29 мая.