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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» назвал дату начала подготовки к новому сезону

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Петербургский «Зенит» возобновит тренировки 13 июня, сообщается на сайте футбольного клуба.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Чемпионы Российской премьер-лиги (РПЛ) отправились в отпуск 23 мая.

«Планируется, что “сине-бело-голубые” соберутся 13 июня на базе в Удельном для прохождения первых летних тренировочных сборов. Традиционный предсезонный медосмотр пройдет накануне. Точное расписание летних сборов будет опубликовано дополнительно», — говорится в заявлении.

Первый официальный матч «Зенит» проведет в июле в рамках Суперкубка России. Петербургская команда сыграет с обладателем Кубка России, который определится во встрече между московскими клубами «Динамо» и «Спартак» 29 мая.

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