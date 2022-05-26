Дзюба отреагировал на уход Оздоева из «Зенита»

«Удачи тебе, мой друг! Ты боец по жизни. Я никогда не забуду, как ты повел за собой команду в матче с “Краснодаром” дома! Когда я не забил пенальти, а ты поддержал и сделал две голевые. Тот матч был полностью твоим. Надеюсь, еще поиграем вместе. Вместе мы добывали славные победы. Проигрывали тоже вместе. “Зенит” теряет костяк и хребет команды в твоем лице!» — написал Дзюба в соцсети.