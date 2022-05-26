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00:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба отреагировал на уход Оздоева из «Зенита»

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Футболист Артем Дзюба заяви, что петербургский «Зенит» многое потерял после ухода из команды полузащитника Магомеда Оздоева.

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Источник: РИА "Новости"

В среду «сине-бело-голубые» объявили об уходе Оздоева. Дзюба покинул «Зенит» 22 мая.

«Удачи тебе, мой друг! Ты боец по жизни. Я никогда не забуду, как ты повел за собой команду в матче с “Краснодаром” дома! Когда я не забил пенальти, а ты поддержал и сделал две голевые. Тот матч был полностью твоим. Надеюсь, еще поиграем вместе. Вместе мы добывали славные победы. Проигрывали тоже вместе. “Зенит” теряет костяк и хребет команды в твоем лице!» — написал Дзюба в соцсети.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года и стал с клубом четырехкратным чемпионом России. Он принял участие в 116 матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал 18 результативных передач. С «Зенитом» он также завоевал Кубок России и два Суперкубка страны.

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