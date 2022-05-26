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13:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ваноли отреагировал на вопрос о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» в интервью «СЭ» отреагировал на вопрос о возможном возвращении бывшего форварда.

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Источник: РИА "Новости"

— Дзюба, кстати, покинул «Зенит» и стал свободным агентом. Не хотели бы видеть такого игрока в своей команде?

— Мне повезло иметь в своем распоряжении двух высоких форвардов — Соболева и Николсона. Я ими очень доволен и считаю, у ребят есть возможность прогрессировать.

— То есть третий — мы про Дзюбу — вам не нужен?

— Если будет третий, почему бы и нет.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год. Перейдя в «Зенит» в 2015 году на правах свободного агента, Дзюба выиграл четыре чемпионата страны, два Кубка России и четыре Суперкубка России. При этом сразу же после трансфера болельщики «Спартака» поменяли отношение к игроку на крайне негативное.

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