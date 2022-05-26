Ваноли отреагировал на вопрос о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

— Дзюба, кстати, покинул «Зенит» и стал свободным агентом. Не хотели бы видеть такого игрока в своей команде?

— Мне повезло иметь в своем распоряжении двух высоких форвардов — Соболева и Николсона. Я ими очень доволен и считаю, у ребят есть возможность прогрессировать.

— То есть третий — мы про Дзюбу — вам не нужен?

— Если будет третий, почему бы и нет.